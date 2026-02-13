Opinión
Seguridad
Suscriptores
Arrestan sujeto en Carolina imputado de explotación infantil

Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años, enfrenta cargos federales

13 de febrero de 2026 - 4:06 PM

Jadhiel Andrés Cedeño, de 22 años y residente en Carolina, Gómez enfrenta cargos criminales por explotación infantil en el foro federal. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre de 22 años, residente en Carolina, fue arrestado el pasado jueves, 12 de febrero, por agentes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos (HSI, en inglés) imputado de cargos criminales relacionados con explotación infantil, informó W. Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en San Juan, a través de una comunicación escrita.

Jadhiel Andrés Cedeño Gómez enfrenta cargos por coerción e incitación a un menor, que conlleva una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años hasta cadena perpetua; por recepción de material de explotación infantil, que conlleva una pena de cinco años a cadena perpetua; y posesión de material de explotación infantil, con una pena máxima de 10 años.

De ser hallado culpable, un juez del tribunal federal del distrito de Puerto Rico determinará la sentencia.

Según los documentos judiciales, “entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Cedeño Gómez utilizó un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea en línea y redes sociales para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a un menor de 7 años a participar en actividades sexuales”.

Asimismo, la acusación señala que “se encontró posesión y recepción de pornografía infantil en su dispositivo celular”.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) realizó un allanamiento esta mañana en Miramar.Los agentes que ejecutaron la orden pertenecen al Task Force contra explotación infantil y tráfico humano del FBI.La intervención se realizó sin contratiempos.
Agentes especializados del FBI allanan residencia en Miramar. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) realizó un allanamiento esta mañana en Miramar.

El 7 de enero, el padre del menor autorizó a los agentes federales a buscar en el teléfono celular del menor, incluyendo su cuenta de TikTok, por donde se realizó la mayor parte de la comunicación. Ese mismo día, el padre del menor también autorizó a los agentes federales a asumir la identidad en línea de la cuenta de esa red social de su hijo.

Los agentes confirmaron el intercambio de mensajes entre Cedeño Gómez y el menor fue iniciado por el imputado.

La Fiscal Federal Adjunta Elba Gorbea, de la Unidad de Delitos contra Menores, Trata de Personas e Inmigración, está a cargo del caso. El Grupo de Trabajo de Delitos contra Menores de Puerto Rico, liderado por el HSI, está a cargo de la investigación.

El caso se presentó como parte de la iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Proyecto Niñez Segura, que busca combatir la explotación y el abuso sexual infantil.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
