Sentencian a 10 años de prisión a maestro acusado de explotación infantil en caso federal

La jueza de distrito, Aida Delgado Colón, del Tribunal federal en Puerto Rico, sentenció el pasado 28 de enero a dos personas, incluido un maestro, a varios años de prisión por delitos de explotación infantil.

El maestro Aneudy Jazzan Pérez Santiago fue sentenciado a 10 años de cárcel por explotación infantil. Pérez Santiago fue acusado el 10 de julio de 2025 y arrestado el 14 de julio de ese mismo año.

Según documentos judiciales, entre febrero de 2023 y febrero de 2025, Pérez Santiago utilizó un celular, servicios de mensajería instantánea en línea y redes sociales para coaccionar de manera consciente a una menor de 14 años a participar en actividades sexuales, además de enviarle material obsceno.

El acusado se declaró culpable el 2 de octubre de 2025 de un cargo de coacción y seducción de una menor.

El caso fue procesado por la fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez Lora, adscrita a la Unidad de Delitos contra Niños, Trata Humana e Inmigración.

La investigación estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea de Delitos contra Niños de Puerto Rico, liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En un segundo caso no relacionado, el acusado José Antonio Vilella, residente de Fajardo, fue sentenciado a 57 meses de prisión —equivalentes a cuatro años y nueve meses— por posesión de pornografía infantil.

De acuerdo con los documentos judiciales, entre abril y noviembre de 2024, Vilella poseyó y accedió de manera consciente, con la intención de observar, imágenes que contenían material de explotación infantil, incluyendo pornografía de un menor prepúber o de un niño que no había cumplido los 12 años.

Vilella fue acusado formalmente el 20 de noviembre de 2024, arrestado el 13 de noviembre de ese mismo año y se declaró culpable el 16 de octubre de 2025.

“No hay una prioridad mayor que proteger a nuestros niños de quienes buscan explotarlos o hacerles daño”, expresó William Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, en un parte de prensa.

“La Fiscalía Federal continuará priorizando el procesamiento de depredadores sexuales de menores. No descansaremos hasta que quienes cometan estos crímenes atroces sean llevados ante la justicia”, dijo.

Por su parte, Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI en San Juan, afirmó que “estas sentencias demuestran la seriedad con la que se procesan estos delitos y las severas consecuencias que enfrentan quienes se aprovechan de los niños”.

“Estos casos también evidencian que los depredadores infantiles no responden a un solo perfil: uno de los ofensores era ministro y maestro, mientras que el otro era un recopilador de imágenes de explotación infantil en línea. Exhortamos a los padres y a los adultos de confianza a mantenerse vigilantes y a supervisar de cerca las actividades en línea de sus hijos”, dijo.

“Que esto sirva como una advertencia inequívoca: los depredadores infantiles serán identificados, procesados y responsabilizados plenamente por sus acciones. HSI San Juan mantiene un compromiso inquebrantable con la protección de los niños y con garantizar que cualquier persona que amenace su seguridad sea llevada ante la justicia”, concluyó.