NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nueva York se suma a la lista de estados que permiten la muerte asistida

Se suma a otras 12 jurisdicciones donde ya es legal

17 de diciembre de 2025 - 6:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con esta acción, finaliza un largo recorrido de la propuesta que inició su travesía en el Senado y Asamblea del estado en 2016. (Carlos Rivera Giusti)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la legislatura estatal anunciaron este miércoles que llegaron a un acuerdo que sumará a este estado a la lista de 12 jurisdicciones en Estados Unidos donde se permite la muerte asistida.

RELACIONADAS

Hochul anunció este miércoles que convertirá en ley el controvertido proyecto, presentado por la asambleísta Amy Paulin y el senador Brad Hoylman-Sigal, y aprobada en abril y junio pasado, respectivamente.

La nueva ley entrará en vigor seis meses después de que sea firmada por Hochul para permitir que el Departamento de Salud implemente las regulaciones requeridas para ponerla en marcha. También se garantizará que los centros de atención sanitaria puedan preparar y capacitar adecuadamente al personal para cumplirla.

Con esta acción, finaliza un largo recorrido de la propuesta que inició su travesía en el Senado y Asamblea del estado en 2016, ganando partidarios poco a poco, entre ellos el apoyo del 72 % de los neoyorquinos, según una encuesta del 2024 comisionada por ‘Death with Dignity’ (‘Muerte con Dignidad’).

Hochul, católica, hizo este miércoles el anuncio de la firma del proyecto, junto a un grupo de respaldo de la propuesta, en lo que admite que “fue una decisión difícil”.

“Hay mucho conflicto religioso en mí. Siempre hemos hablado de estos temas, pero también me he dado cuenta de que no se trata de mí, sino de 20 millones de neoyorquinos”, afirmó la demócrata en una carta abierta que publicó hoy.

Hochul dijo que escuchó a “neoyorquinos que atraviesan momentos de dolor y sufrimiento y a sus hijos, que ven a sus padres sufrir un declive lento y devastador”.

En este contexto, Hochul ha considerado que la ley permita a las personas con enfermedades terminales y pronóstico de menos de seis meses de vida “recibir asistencia médica para acelerar lo inevitable”.

Hochul recordó en su carta a su madre, a quien vio morir de Esclerosis Lateral Amiotrófica, y dijo que “entiende” y “respeta” aquellos que se oponen a la muerte asistida.

“Hay personas de diversas confesiones que creen que acortar deliberadamente la vida viola su santidad. Entiendo y respeto esas opiniones”, dijo.

“Después de una cuidadosa deliberación, decidí apoyar la legalización de ayuda médica para morir en circunstancias muy específicas y con protecciones significativas incluidas en la ley para asegurar que no se utilice incorrectamente ni se aplique ampliamente”, explicó.

El nuevo proyecto señala, tras el acuerdo con la legislatura, que habrá un período de espera obligatorio de 5 días entre la emisión de una receta y su despacho. La solicitud oral del paciente de ayuda médica para morir debe grabarse en video o audio.

También limitará la disponibilidad de ayuda médica para morir a los residentes de Nueva York y exigirá que la evaluación inicial del paciente por parte de un médico sea presencial.

Permitirá que los proveedores de cuidados paliativos a domicilio con orientación religiosa tengan la opción de asistir al paciente para morir y garantizará que la infracción de la ley se defina como mala conducta profesional.

El senador Holyman-Sigal afirmó que hoy Nueva York ha hecho historia y que se trata de “una victoria monumental para cada neoyorquino que ha deseado poner fin pacíficamente al sufrimiento de una enfermedad terminal”.

En 1994 Oregón se convirtió en el primer estado en legalizar el suicidio asistido por un médico mediante una votación por referéndum.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
