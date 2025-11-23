Eslovenos votan en referéndum sobre muerte asistida para personas con diagnósticos terminales

LJUBLJANA, Eslovenia - Los eslovenos votaron el domingo en referéndum una ley que permite a los enfermos terminales poner fin a sus vidas.

El Parlamento de este pequeño país de la Unión Europea aprobó la ley en julio, después de que los votantes la respaldaran en un referéndum no vinculante el año pasado. Los opositores, sin embargo, han forzado una nueva votación sobre este tema tan controvertido tras recoger más de 40,000 firmas.

La ley prevé que las personas mentalmente competentes, sin posibilidades de recuperación o que se enfrentan a un dolor insoportable tengan derecho a la muerte asistida. Esto significa que los pacientes se administran ellos mismos la medicación letal tras la aprobación de dos médicos y un periodo de consulta.

La ley no se aplica a las personas con enfermedades mentales.

Entre sus partidarios se encuentra el gobierno liberal del Primer Ministro Robert Golob. Han argumentado que la ley da a las personas la oportunidad de morir con dignidad y decidir por sí mismas cómo y cuándo poner fin a su sufrimiento.

Entre los opositores se encuentran grupos conservadores, algunas asociaciones de médicos y la Iglesia católica. Afirman que la ley es contraria a la Constitución eslovena y que el Estado debería esforzarse por ofrecer mejores cuidados paliativos.

La Presidenta Natasa Pirc Musar dijo que es “extremadamente importante” que los ciudadanos acudan a las urnas y “no sólo cuando hay elecciones parlamentarias o presidenciales”.

“Es justo que como individuos digamos lo que pensamos sobre un tema determinado”, dijo. “Es correcto que digamos a los políticos lo que pensamos que está bien y lo que pensamos que está mal”.

La ley será rechazada si vota en contra una mayoría de personas que representen al menos el 20% de los 1.7 millones de votantes con derecho a voto. La participación al cabo de cuatro horas apenas superaba el 10%, según las autoridades electorales.

Recientes sondeos de opinión en Eslovenia han mostrado que hay más personas a favor de la ley que en contra.