Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de noviembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Eslovenos votan en referéndum sobre muerte asistida para personas con diagnósticos terminales

Argumentan que la ley da la oportunidad de morir con dignidad

23 de noviembre de 2025 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ley no se aplica a las personas con enfermedades mentales. (Darko Bandic)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LJUBLJANA, Eslovenia - Los eslovenos votaron el domingo en referéndum una ley que permite a los enfermos terminales poner fin a sus vidas.

RELACIONADAS

El Parlamento de este pequeño país de la Unión Europea aprobó la ley en julio, después de que los votantes la respaldaran en un referéndum no vinculante el año pasado. Los opositores, sin embargo, han forzado una nueva votación sobre este tema tan controvertido tras recoger más de 40,000 firmas.

La ley prevé que las personas mentalmente competentes, sin posibilidades de recuperación o que se enfrentan a un dolor insoportable tengan derecho a la muerte asistida. Esto significa que los pacientes se administran ellos mismos la medicación letal tras la aprobación de dos médicos y un periodo de consulta.

La ley no se aplica a las personas con enfermedades mentales.

Entre sus partidarios se encuentra el gobierno liberal del Primer Ministro Robert Golob. Han argumentado que la ley da a las personas la oportunidad de morir con dignidad y decidir por sí mismas cómo y cuándo poner fin a su sufrimiento.

Entre los opositores se encuentran grupos conservadores, algunas asociaciones de médicos y la Iglesia católica. Afirman que la ley es contraria a la Constitución eslovena y que el Estado debería esforzarse por ofrecer mejores cuidados paliativos.

La Presidenta Natasa Pirc Musar dijo que es “extremadamente importante” que los ciudadanos acudan a las urnas y “no sólo cuando hay elecciones parlamentarias o presidenciales”.

“Es justo que como individuos digamos lo que pensamos sobre un tema determinado”, dijo. “Es correcto que digamos a los políticos lo que pensamos que está bien y lo que pensamos que está mal”.

La ley será rechazada si vota en contra una mayoría de personas que representen al menos el 20% de los 1.7 millones de votantes con derecho a voto. La participación al cabo de cuatro horas apenas superaba el 10%, según las autoridades electorales.

Recientes sondeos de opinión en Eslovenia han mostrado que hay más personas a favor de la ley que en contra.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsEsloveniaMuerte asistida
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 23 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: