Designan dos Fiscales Especiales Independientes para la exsecretaria de Vivienda

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) designó a dos fiscales para investigar a la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes, Yabucoa Auto Service, del que era dueña.

La OPFEI indicó, en declaraciones escritas, que asignó a las fiscales especiales independientes (FEI) Maricarmen Rodriguez Barea y Gisela Alfonso Fernandez.

El caso fue referido por el Departamento de Justicia tras una investigación preliminar de la Division de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

“Existe causa suficiente para creer que la entonces secretaria Pérez Pena, pudo haber incurrido en conducta relacionada con delitos contra la función pública”, indicó la OPFEI en el escrito.

La OPFEI añadió que las posibles violaciones en las que Pérez Peña incurrió son influencia indebida (Artículo 261 del Código Penal) y múltiples violaciones al Artículo 4.2 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (Ley 1-2012).

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Específicamente, la investigación de la DIPAC encontró posibles violaciones a los incisos (b) utilizar un cargo para obtener beneficios personales; (e) pretender que un funcionario tiene influencia en las funciones de otro servidor público para obtener un beneficio; (g) intervenir en un asunto que sea un conflicto de interés que resulte en la obtención de un beneficio; y (s) llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad y/o integridad de la función gubernamental.

1 / 13 | Ciary Pérez: de activista del PNP a exsecretaria de Vivienda. Pérez Peña llegó a la jefatura de la agencia en enero de 2025, cuando la gobernadora Jenniffer González anunció 12 designaciones. - Xavier Araújo 1 / 13 Ciary Pérez: de activista del PNP a exsecretaria de Vivienda Pérez Peña llegó a la jefatura de la agencia en enero de 2025, cuando la gobernadora Jenniffer González anunció 12 designaciones. Xavier Araújo Compartir

La determinación de Justicia, que llevó a la designación de FEIs, surgió apenas un mes después de que la agencia notificó que iniciaría una investigación.

La pesquisa de la DIPAC se centró en los señalamientos contra Pérez Peña, antes y durante su incumbencia como secretaria de la Vivienda. Es decir, que no incluye a otros centros de inspección señalados, explicó, entonces, la directora de la DIPAC, Sonia Martínez.

Pérez Peña llegó a la jefatura de Vivienda en enero de 2025, cuando la mandataria anunció 12 designaciones, entre ellas, la del secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech.

Desde entonces, Pérez Peña trazó su hoja de ruta para la agencia, pero comenzaron a surgir los escándalos, entre ellos, uno vinculado con presuntos bonos en la Comisión Estatal de Elecciones y otro relacionado con el centro de inspección Yabucoa Auto Service, señalamientos que rechazó e intentó desvincularse.

La última polémica surgió luego de una investigación que realizó la periodista Bárbara Figueroa, del programa Los Datos son los Datos, que sacó a la luz, a principios del mes de febrero, señalamientos administrativos por, entre otras cosas, presuntas inspecciones de marbetes fraudulentos.

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Tras estar fuera del radar público, Pérez Peña reapareció, posteriormente, el 25 de febrero, en una entrevista radial en la emisora WKAQ 580, en donde tachó de “falsas” las denuncias sobre las “irregularidades”, y señaló que no renunciaría.