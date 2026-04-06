Jenniffer González nomina a Luis Augusto Martínez como secretario en propiedad del Departamento de la Vivienda

La gobernadora Jenniffer González nominó este lunes a Luis Augusto Martínez Román como secretario en propiedad del Departamento de la Vivienda, dependencia gubernamental que dirige interinamente desde la renuncia de Ciary Pérez Peña, por una polémica por irregularidades en un centro de inspección que figuraba a su nombre.

Según el comunicado de prensa de La Fortaleza, el abogado tiene una “destacada trayectoria en el servicio público y el sector legal, caracterizada por su alto sentido de responsabilidad y pericia en asuntos gubernamentales”.

Tras su nombramiento interino, El Nuevo Día solicitó -en varias ocasiones- entrevista con el secretario Martínez Román, pero no se concedió, bajo la premisa de que estaba sosteniendo reuniones para atemperándose al puesto que ocupa desde el 16 de marzo.

La primera ejecutiva también nombró, como procuradora del Paciente, a la doctora Catherine Oliver Franco, quien actualmente dirige la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), puesto que consevará hasta que sea confirmada.

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Mientras, para dirigir la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), González nombró a Blanca Medina Díaz, quien es actualmente asesora administrativa y programática de la agencia. Además, fue subadministradora de ADSEF y directora del programa Child Care, entre otras.

La jefatura de ADSEF quedó vacante tras la renuncia de Ramón Burgos Bermúdez, en febrero, tan solo días después de que el Senado rechazara su nombramiento como juez municipal.

Como Miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la gobernadora envió el nombramiento de Vanessa Del Moral Rosario.