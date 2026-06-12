Zafiros, rubíes y diamantes: el escándalo de las joyas de $1.5 millones ligadas a Zapatero

Madrid - El juez que lleva el caso acordó este viernes ampliar la investigación al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero a un posible delito fiscal y de presunto contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado y con un valor preliminar de 1,323,915 euros ($1.5 millones).

El juez José Luis Calama dictaminó, en un auto dictado este viernes, abrir una pieza separada de la causa contra Zapatero en la que encuadrará esta parte de la investigación, centrada en las joyas por las que también preguntará al expresidente del Gobierno en su declaración prevista para la semana que viene.

Apunta el magistrado en el auto que el origen de las joyas halladas en el registro del pasado 19 de mayo en la oficina de Zapatero, que fue presidente del Gobierno español de 2004 a 2011, “en estos momentos no está justificado”.

Argumenta, además, que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, sin rastro fiscal sobre su adquisición, es un “indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante” por una posible ganancia patrimonial no justificada en la declaración del impuesto sobre la renta de Zapatero.

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Considera también el juez que estos hechos pueden constituir un delito de presunto contrabando, puesto que la circulación en España de joyas por valor de 1.3 millones de euros, “sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación”, es indicio de que “tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

Zapatero, que tiene previsto declarar los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional como investigado en la causa que instruye el juez Calama, atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra, y regalos no especificados.

La investigación al antiguo líder del partido socialista (PSOE), el mismo al que pertenece el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le sitúa como presunto “vértice” de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.

El juez destaca el presunto “liderazgo” de Zapatero en una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Además, considera que los beneficios económicos de esa red de trafico de influencias “habrían sido canalizados” hacia el expresidente y su “entorno más próximo”.

En la causa, centrada en un presunto delito de tráfico de influencias, el juez también ve indicios de otros, como blanqueo y organización criminal.

Tras su imputación judicial, Zapatero aseguró en un vídeo que “jamás” había hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público en relación con el rescate de la aerolínea y dijo que defenderá su inocencia.

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El detalle de las joyas

Un collar de 278,000 euros ($275,000) de oro blanco, diamantes y dos esmeraldas es la pieza de joyería de mayor valor incautada al expresidente, que en una caja fuerte en su oficina guardaba casi ochenta piezas, algunas de oro, zafiros o rubíes que juntas alcanzan un valor de más de $1.5 millones.

La valoración de estas piedras preciosas la ha hecho una joyería, Ansorena, a petición del juez de la Audiencia Nacional, en colaboración con el Instituto Gemológico Español, encargado de analizar rubíes, esmeraldas y zafiros.

El collar de más valor es de oro blanco de 18 kilates, pesa 82 gramos, tiene dos esmeraldas naturales originales de Zambia y está cuajado de diamantes, según señala el informe de la joyería aportado a la causa, al que ha tenido acceso EFE este viernes.

También es de oro blanco otro collar con un valor de 220,000 euros ($254,000), que tiene trece zafiros originales de Tailandia, junto a diamantes que forman “un delicado diseño vegetal calado”, según indica esta joyería, que desde su apertura en el siglo XIX ha surtido a la Casa Real española.

Además, entre las joyas incautadas también hay otro collar de dimantes y rubíes, una pulsera de oro, pendientes de piedras preciosas, más conjuntos de preciado valor y relojes de marca de entre 3,000 a 6,000 euros (casi 3,500 y 7,000 dólares).

Estos hallazgos han llevado al juez que lleva el caso a ampliar la investigación al expresidente del Gobierno español a un posible delito fiscal y de presunto contrabando puesto que el origen de las joyas aún no ha sido justificado.

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Zapatero, que tiene previsto declarar los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional como investigado en la causa que instruye el juez Calama, atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra, y regalos no especificados.

La investigación al antiguo líder del partido socialista (PSOE), el mismo al que pertenece el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le sitúa como presunto “vértice” de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.