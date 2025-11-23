Ucrania y aliados se reúnen en Ginebra para discutir plan de paz presentado por Estados Unidos

Ginebra - Las conversaciones entre Ucrania y sus aliados occidentales sobre un plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin a la invasión de Rusia comenzaron en Ginebra el domingo, informaron funcionarios ucranianos.

El jefe de la delegación ucraniana, el jefe de gabinete presidencial Andrii Yermak, escribió en las redes sociales que tuvieron su primera reunión con los asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania. Los aliados se han unido en torno a Kiev en un esfuerzo por modificar el plan, que se considera favorable a Rusia a pesar de su invasión total de su vecino.

Se esperaba que el secretario de Estado Marco Rubio se uniera a las conversaciones junto con el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff.

“La próxima reunión es con la delegación de Estados Unidos. Estamos de ánimo muy constructivo”, dijo Yermak. “Continuamos trabajando juntos para lograr una paz duradera y justa para Ucrania”.

El plan de 28 puntos ha generado alarma en Kiev y en las capitales europeas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que su país podría verse obligado a decidir entre defender sus derechos soberanos y preservar el apoyo estadounidense.

El plan cede a muchas de las demandas rusas que Zelensky ha rechazado categóricamente en docenas de ocasiones, incluyendo ceder grandes porciones de territorio. El líder ucraniano ha prometido que su pueblo “siempre defenderá” su patria.

Hablando antes de las conversaciones del domingo, Alice Rufo, ministra delegada de Francia en el Ministerio de Defensa, dijo a la emisora France Info que los puntos clave de discusión incluirían las restricciones del plan sobre el ejército ucraniano, que describió como “una limitación a su soberanía”.

“Ucrania debe poder defenderse”, afirmó. “Rusia quiere guerra y ha librado guerra muchas veces de hecho en los últimos años”.

Hablando con periodistas fuera de la Casa Blanca el sábado, Trump dijo que la propuesta de Estados Unidos no era su “oferta final”.

“Me gustaría llegar a la paz. Debería haber sucedido hace mucho tiempo. La guerra de Ucrania con Rusia nunca debería haber ocurrido”, dijo Trump. “De una forma u otra, tenemos que ponerle fin”.

Trump no explicó qué quiso decir con que el plan no era su oferta final y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de aclaración.

El primer ministro polaco Donald Tusk indicó el domingo que Varsovia estaba lista para trabajar en el plan con los líderes de Europa, Canadá y Japón, pero “sería bueno saber con certeza quién es el autor del plan y dónde fue creado”.

Algunos legisladores estadounidenses dijeron el sábado que Rubio había descrito el plan como una “lista de deseos” rusa en lugar de una propuesta liderada por Washington.

El grupo bipartidista de senadores declaró en una conferencia de prensa que habían hablado con Rubio sobre el plan de paz después de que él se comunicara con algunos de ellos mientras se dirigía a Ginebra. El senador independiente de Maine, Angus King, informó que Rubio les dijo que el plan “no era el plan de la administración” sino una “lista de deseos de los rusos”.

Un portavoz del Departamento de Estado negó su relato, calificándolo de “totalmente falso”.