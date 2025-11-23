Opinión
23 de noviembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia ataca con drones sistema energético en Ucrania y deja 15 heridos

En otro incidente, drones ucranianos han afectado 50,000 viviendas en la región rusa de Bélgorod

23 de noviembre de 2025 - 7:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Dnipró, un dron kamikaze ruso impactó cerca de un edificio residencial de nueve plantas (Efrem Lukatsky)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - Rusia atacó con drones el sistema energético de Ucrania, en la región sureña de Odesa y la ciudad de Dnipró, u provincia oriental de Dnipropetrovsk, donde resultaron heridas 15 personas, entre ellas una niña de 11 años, según las autoridades regionales y los servicios de emergencia.

En Dnipró, un dron kamikaze ruso impactó cerca de un edificio residencial de nueve plantas, donde se incendiaron las terrazas de tres apartamentos y resultaron heridas 15 personas, según el gobernador en funciones, Vladislav Gaivanenko.

Los rusos atacaron la región con varios drones. Un total de 15 fueron derribados, según la información del Mando Aéreo Oriental de Ucrania.

Además, Rusia atacó con drones tanto varias zonas de la región de Odesa como la propia ciudad.

Según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), como resultado de los impactos, se produjeron incendios en instalaciones de infraestructura energética y en un antiguo edificio industrial, los cuales fueron extinguidos rápidamente por los bomberos

Por otro lado, unas 50,000 viviendas han sido dañadas en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, a causa de los ataques ucranianos, admitió este domingo el gobernador regional Viacheslav Gladkov.

“Les recuerdo que más de 50,000 viviendas fueron destruidas o dañadas. Más de 43,000 ya han sido restauradas”, declaró Gladkov en una conferencia de prensa citada por TASS.

Sin embargo, el gobernador expresó sus dudas sobre el regreso de todos los residentes que se vieron obligados a desplazarse debido a los constantes ataques ucranianos contra la región, la más castigada de Rusia.

“Algunos viven en centros de alojamiento temporal, otros alquilan viviendas y reciben una compensación parcial, otros se alojan con familiares y otros han comprado otras viviendas”, comentó.

Gladkov explicó que este plan de reconstrucción se realiza con fondos federales y que actualmente están en marcha 5,500 proyectos de construcción de viviendas nuevas.

Hoy mismo, en su canal de Telegram, el gobernador comunicó que en las últimas 24 horas 62 drones ucranianos atacaron la región, lo que causó una víctima mortal y dos heridos. Bélgorod también ha recibido ataques con misiles y de mortero.

El Ministerio de Defensa comunicó esta mañana el derribo de 75 drones ucranianos sobre territorio controlado por Rusia durante la madrugada.

Tags
RusiaBreaking NewsUcrania
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
