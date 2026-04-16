Adulto mayor cae por un risco mientras limpiaba su residencia en Bayamón
Se dislocó un hombro y recibió lesiones en el brazo derecho
16 de abril de 2026 - 7:08 PM
16 de abril de 2026 - 7:08 PM
Un hombre de 88 años que realizaba labores de limpieza en un área boscosa de su residencia cayó por un risco a las 1:32 p.m. del jueves en el kilómetro 0.6 de la PR-812, sector Quebrada Honda del barrio Dajao en Bayamón.
La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que el adulto mayor, identificado como Ramón Cotto Cruz, se dislocó uno de sus hombros y recibió heridas en el codo del brazo derecho.
Cotto Cruz fue transportado al Centro Médico en Río Piedras. De momento, no se ofrecieron detalles sobre su estado de salud.
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