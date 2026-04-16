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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adulto mayor cae por un risco mientras limpiaba su residencia en Bayamón

Se dislocó un hombro y recibió lesiones en el brazo derecho

16 de abril de 2026 - 7:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, la Policía no ofreció detalles sobre la condición de salud del hombre. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre de 88 años que realizaba labores de limpieza en un área boscosa de su residencia cayó por un risco a las 1:32 p.m. del jueves en el kilómetro 0.6 de la PR-812, sector Quebrada Honda del barrio Dajao en Bayamón.

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La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que el adulto mayor, identificado como Ramón Cotto Cruz, se dislocó uno de sus hombros y recibió heridas en el codo del brazo derecho.

Cotto Cruz fue transportado al Centro Médico en Río Piedras. De momento, no se ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

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Breaking NewsAdultos mayoresPolicía de Puerto RicoBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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