Donald Trump abandona su plan de enviar a la Guardia Nacional a Chicago, Los Ángeles y Portland
En una publicación en redes sociales, el mandatario anunció que está retirando los soldados por el momento
31 de diciembre de 2025 - 6:04 PM
Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el miércoles que, por ahora, está abandonando su intención de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles y Portland, luego de que obstáculos jurídicos bloquearan esa iniciativa.
En una publicación en redes sociales, el mandatario anunció que está retirando los soldados de la Guardia por el momento. “Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y fuerte, cuando la delincuencia comience a aumentar de nuevo... ¡Sólo es cuestión de tiempo!”, escribió.
Los efectivos ya habían salido de Los Ángeles después de que el presidente los emplazara previamente este año, parte de una ofensiva más amplia contra el crimen y la inmigración. Habían sido enviados a Chicago y Portland, Oregon, pero nunca estuvieron en las calles mientras se resolvían las impugnaciones jurídicas.
