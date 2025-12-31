Donald Trump abandona su plan de enviar a la Guardia Nacional a Chicago, Los Ángeles y Portland

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el miércoles que, por ahora, está abandonando su intención de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles y Portland, luego de que obstáculos jurídicos bloquearan esa iniciativa.

En una publicación en redes sociales, el mandatario anunció que está retirando los soldados de la Guardia por el momento. “Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y fuerte, cuando la delincuencia comience a aumentar de nuevo... ¡Sólo es cuestión de tiempo!”, escribió.