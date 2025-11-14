Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de noviembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ladrones escalan residencia en Trujillo Alto y se llevan prendas, pasaportes y valiosa colección de monedas

Los hechos fueron reportados a las 4:00 p.m. del jueves en la urbanización Terrazas de Cupey

14 de noviembre de 2025 - 4:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un escalamiento fue reportado en la tarde del jueves en la urbanización Terrazas de Cupey, donde los ladrones cargaron con una valiosa colección de monedas y otros artículos. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investigan un escalamiento ocurrido en una urbanización de control de acceso en Trujillo Alto donde desconocidos cargaron con un botín que incluyó prendas, pasaportes vencidos y una colección de monedas, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según resaltó la Uniformada en el informe de novedades, el escalamiento fue reportado a las 4:00 p.m. del 13 de noviembre en la urbanización Terrazas de Cupey.

El querellante señaló que, al llegar a su residencia, se percató de que la puerta de la entrada principal tenía la cerradura forzada. También observó que la puerta lateral derecha estaba abierta, que una ventana de aluminio rota y que la puerta de una de las habitaciones mostraba señales de que también fue forzada.

El querellante indicó que el interior de la residencia se encontraba en desorden.

Entre los artículos reportados como hurtados se encuentran una colección de monedas valorada en $4,500; prendas de oro, sortijas, pulseras y cadenas valoradas en $15,000 y seis pasaportes vencidos.

Agentes de la División de Servicios Técnicos recopilaron 31 fotografías de la escena y levantaron un fragmento de huella dactilar de la puerta de entrada a la residencia.

Tags
Breaking NewsEscalamientoCupeyPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 14 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: