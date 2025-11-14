Ladrones escalan residencia en Trujillo Alto y se llevan prendas, pasaportes y valiosa colección de monedas

Agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investigan un escalamiento ocurrido en una urbanización de control de acceso en Trujillo Alto donde desconocidos cargaron con un botín que incluyó prendas, pasaportes vencidos y una colección de monedas, informó la Policía.

Según resaltó la Uniformada en el informe de novedades, el escalamiento fue reportado a las 4:00 p.m. del 13 de noviembre en la urbanización Terrazas de Cupey.

El querellante señaló que, al llegar a su residencia, se percató de que la puerta de la entrada principal tenía la cerradura forzada. También observó que la puerta lateral derecha estaba abierta, que una ventana de aluminio rota y que la puerta de una de las habitaciones mostraba señales de que también fue forzada.

El querellante indicó que el interior de la residencia se encontraba en desorden.

Entre los artículos reportados como hurtados se encuentran una colección de monedas valorada en $4,500; prendas de oro, sortijas, pulseras y cadenas valoradas en $15,000 y seis pasaportes vencidos.

