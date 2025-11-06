Se apropian de $10,000 en efectivo durante un escalamiento en una residencia en Trujillo Alto
El dinero se encontraba dentro de una mochila que también contenía otros documentos de trabajo del querellante
6 de noviembre de 2025 - 3:52 PM
Una mochila con $10,000 en efectivo fue robada de una residencia en la urbanización Parque Montebello en Trujillo Alto durante un escalamiento reportado en la tarde del miércoles.
Según un informe de la Policía, el querellante denunció que alguien rompió una ventana de cristal en el área de la cocina, obtuvo acceso al interior de la casa y robó el bulto que, además, tenía documentos de trabajo en su interior.
Del mismo modo, la Policía indicó que el o las personas dañaron tres cámaras de seguridad ubicadas en el exterior de la propiedad. Las cámaras fueron valoradas en $300.
El caso fue investigado por el Precinto de Monte Hatillo y luego referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
