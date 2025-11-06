Investigan incidente donde un hombre habría apuñalado a su yerno tras discusión en Arecibo

La Policía investiga un incidente reportado en la tarde del miércoles en el que un hombre supuestamente apuñaló a su yerno tras una discusión en el sector La Represa, en el barrio Santana, en Arecibo.

De acuerdo al informe preliminar, una llamada recibida a las 6:51 p.m. en el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes fueron alertados sobre la agresión grave.

“Tras una discusión entre un yerno, de 22 años, y su suegro, de 55 años, este último, portando un arma blanca (cuchillo), le infligió una herida punzante al joven”, indica el informe que emitió la Policía.

El perjudicado fue trasportado por paramédicos hasta una institución hospitalaria en Arecibo. Luego, fue referido a otro hospital en el área metropolitana y su condición fue descrita como de cuidado.

Por el momento, no se ha efectuado arresto alguno.