Feriados
6 de noviembre de 2025
87°ligeramente nublado
Investigan incidente donde un hombre habría apuñalado a su yerno tras discusión en Arecibo

Los hechos fueron reportados en la tarde del miércoles, indicó la Policía

6 de noviembre de 2025 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer presenta varias heridas de arma blanca. (Archivo / GFR Media)
El joven de 22 años recibió una herida punzante. (Archivo / GFR Media) (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

La Policía investiga un incidente reportado en la tarde del miércoles en el que un hombre supuestamente apuñaló a su yerno tras una discusión en el sector La Represa, en el barrio Santana, en Arecibo.

De acuerdo al informe preliminar, una llamada recibida a las 6:51 p.m. en el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes fueron alertados sobre la agresión grave.

“Tras una discusión entre un yerno, de 22 años, y su suegro, de 55 años, este último, portando un arma blanca (cuchillo), le infligió una herida punzante al joven”, indica el informe que emitió la Policía.

El perjudicado fue trasportado por paramédicos hasta una institución hospitalaria en Arecibo. Luego, fue referido a otro hospital en el área metropolitana y su condición fue descrita como de cuidado.

Por el momento, no se ha efectuado arresto alguno.

El agente Manuel Piña Figueroa, adscrito a la División de Propiedad, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, tiene a su cargo la pesquisa, junto a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, quien ordenó citar las partes.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
jueves, 6 de noviembre de 2025
