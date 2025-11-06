Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para juicio contra tres acusados de asesinar a joven en discoteca Palem en Mayagüez

En el incidente, reportado el 1 de agosto, otras cinco personas resultaron heridas

6 de noviembre de 2025 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La balacera se reportó a la 1:11 a.m. del 1 de agosto mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se informó sobre un hombre asesinado y cinco heridos dentro del negocio. (Jorge A Ramirez Portela)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Geysa Villarubia Rivera, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para juicio contra los tres acusados por un incidente reportado el 1 de agosto en el negocio Palem Drinks & Vibes, ubicado en la calle José De Diego, que dejó un muerto y cinco heridos.

Así lo anunció este jueves la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, al señalar que la vista de lectura de acusación fue señalada para el 17 de noviembre, mientras que el juicio está programado para comenzar el 18 de diciembre.

En agosto pasado, la Fiscalía de Mayagüez formuló cargos contra Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años; y los hermanos Billy Junior González Robles (28) y Christopher Ónix González Robles (21), por el asesinato de Jonathan Cruz González, de 19 años.

El fiscal Elmer Luis Cuerda formuló 11 cargos contra Casablanca Vega por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, uso ilegal de armas largas, disparar o apuntar armas de fuego, uso de municiones, uso de armas de fuego sin licencia y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años; Billy Jr. González Robles, de 28 años; y Christopher Ónix González Robles, de 22.
Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años; Billy Jr. González Robles, de 28 años; y Christopher Ónix González Robles, de 22. (Suministrada)

El funcionario, además, formuló contra los hermanos González Robles cinco cargos por encubrimiento, asesinato en primer grado en modalidad de cooperador, uso de armas de fuego sin licencia, uso ilegal de armas largas y uso de municiones.

Según la investigación de División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, la noche de los hechos los imputados supuestamente protagonizaron un altercado con Cruz González y Casablanca Vega, quien presuntamente sacó un rifle y realizó varios disparos dentro de la discoteca. Cruz González falleció en la escena y otras cinco personas resultaron heridas.

La balacera se reportó a la 1:11 a.m. del 1 de agosto mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se informó sobre un hombre asesinado y cinco heridos dentro del negocio.

