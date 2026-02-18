Carjacking de terror: sujeto con máscara de payaso siembra el pánico en Vega Baja

Un hombre con una máscara de payaso cometió un carjacking en la madrugada de este miércoles en la carretera 165, intersección con la calle Tulio Otero, en Vega Baja, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la víctima, de 47 años, denunció ante la Policía que mientras transitaba por el mencionado lugar, un hombre le bloqueó el paso con un vehículo y se bajó portando un arma de fuego.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, con el rostro cubierto con una máscara de payaso, el hombre la despojó de una guagua Hyundai Tucson, color gris, del año 2016, con la tablilla IOY-171.