NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carjacking de terror: sujeto con máscara de payaso siembra el pánico en Vega Baja

La perjudicada, de 47 años, relató el incidente a la Policía

18 de febrero de 2026 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe policiaco, los asaltantes estaban vestidos de negro con máscaras de payaso.
Según el informe policiaco, los asaltantes estaban vestidos de negro con máscaras de payaso. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Un hombre con una máscara de payaso cometió un carjacking en la madrugada de este miércoles en la carretera 165, intersección con la calle Tulio Otero, en Vega Baja, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la víctima, de 47 años, denunció ante la Policía que mientras transitaba por el mencionado lugar, un hombre le bloqueó el paso con un vehículo y se bajó portando un arma de fuego.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, con el rostro cubierto con una máscara de payaso, el hombre la despojó de una guagua Hyundai Tucson, color gris, del año 2016, con la tablilla IOY-171.

El asaltante se marchó del lugar en el vehículo, sin ocasionarle daño físico a la víctima. Además, se apropió de $155 con documentos personales, que se encontraban en una cartera en la guagua.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
