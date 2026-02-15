Septuagenario es víctima de “carjacking” en Piñones

Un hombre de 75 años fue víctima del robo de su auto a mano armada en la madrugada de este domingo, en la zona de Piñones, en Loíza.

La Policía informó que el crimen se reportó a eso de las 12:01 a.m., en la PR-187, en la zona del Nuevo Tablado.

El querellante informó que estaba sentado dentro de su vehículo Nissan Rogue rojo, de 2011, cuando una persona enmascarada y vestida de negro se le acercó y le tocó el cristal. Cuando el septuagenario abrió la ventana, la persona le apuntó con un arma de fuego.

El querellante señaló que hasta cinco personas pudieron estar involucrados en el robo. Una persona, también vestida de negro, se bajó de un vehículo blanco, abordó su carro y se lo llevó.

Los desconocidos se marcharon en dirección hacia Loíza. El septuagenario resultó ileso.