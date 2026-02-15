Septuagenario es víctima de “carjacking” en Piñones
El hombre relató que hasta cinco sospechosos pudieron estar involucrados en el robo
15 de febrero de 2026 - 10:13 AM
15 de febrero de 2026 - 10:13 AM
Un hombre de 75 años fue víctima del robo de su auto a mano armada en la madrugada de este domingo, en la zona de Piñones, en Loíza.
La Policía informó que el crimen se reportó a eso de las 12:01 a.m., en la PR-187, en la zona del Nuevo Tablado.
El querellante informó que estaba sentado dentro de su vehículo Nissan Rogue rojo, de 2011, cuando una persona enmascarada y vestida de negro se le acercó y le tocó el cristal. Cuando el septuagenario abrió la ventana, la persona le apuntó con un arma de fuego.
El querellante señaló que hasta cinco personas pudieron estar involucrados en el robo. Una persona, también vestida de negro, se bajó de un vehículo blanco, abordó su carro y se lo llevó.
Los desconocidos se marcharon en dirección hacia Loíza. El septuagenario resultó ileso.
El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que se hagan cargo de la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: