Últimas Noticias
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Septuagenario es víctima de “carjacking” en Piñones

El hombre relató que hasta cinco sospechosos pudieron estar involucrados en el robo

15 de febrero de 2026 - 10:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que el crimen se reportó a eso de las 12:01 a.m., en la PR-187, en la zona del Nuevo Tablado. (HERIBERTO CASTRO)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Keila López Alicea

Periodista de Noticias

Un hombre de 75 años fue víctima del robo de su auto a mano armada en la madrugada de este domingo, en la zona de Piñones, en Loíza.

La Policía informó que el crimen se reportó a eso de las 12:01 a.m., en la PR-187, en la zona del Nuevo Tablado.

El querellante informó que estaba sentado dentro de su vehículo Nissan Rogue rojo, de 2011, cuando una persona enmascarada y vestida de negro se le acercó y le tocó el cristal. Cuando el septuagenario abrió la ventana, la persona le apuntó con un arma de fuego.

El querellante señaló que hasta cinco personas pudieron estar involucrados en el robo. Una persona, también vestida de negro, se bajó de un vehículo blanco, abordó su carro y se lo llevó.

Los desconocidos se marcharon en dirección hacia Loíza. El septuagenario resultó ileso.

El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que se hagan cargo de la investigación.

CarjackingCarjackingsPiñonesLoízaPolicía de Puerto RicoBreaking News
Keila López Alicea
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
