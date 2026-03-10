Roban su auto y celular: dos sujetos armados cometen “carjacking” en Yabucoa

Un hombre de 36 años fue víctima de un “carjacking” perpetrado por dos sujetos armados en la calle Agüeybaná de la urbanización Villas de Buenaventura, en Yabucoa.

Según la Policía, el asalto ocurrió en la noche del lunes cuando dos individuos vestidos con ropa oscura se le acercaron y, mediante amenaza con armas de fuego —una corta color negro y otra larga—, lo despojaron de un vehículo Nissan Sentra azul, año 2020, con tablilla JON-448.

También le robaron su teléfono celular Samsung Galaxy A42 color gris.

Tras cometer el crimen, los sospechosos abandonaron el lugar con rumbo desconocido. El perjudicado resultó ileso y no pudo precisar el valor de la propiedad hurtada.