NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban su auto y celular: dos sujetos armados cometen “carjacking” en Yabucoa

Tras cometer el crimen, los sospechosos abandonaron el lugar con rumbo desconocido

10 de marzo de 2026 - 8:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investiga los hechos. (HERIBERTO CASTRO)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 36 años fue víctima de un “carjacking” perpetrado por dos sujetos armados en la calle Agüeybaná de la urbanización Villas de Buenaventura, en Yabucoa.

Según la Policía, el asalto ocurrió en la noche del lunes cuando dos individuos vestidos con ropa oscura se le acercaron y, mediante amenaza con armas de fuego —una corta color negro y otra larga—, lo despojaron de un vehículo Nissan Sentra azul, año 2020, con tablilla JON-448.

También le robaron su teléfono celular Samsung Galaxy A42 color gris.

Tras cometer el crimen, los sospechosos abandonaron el lugar con rumbo desconocido. El perjudicado resultó ileso y no pudo precisar el valor de la propiedad hurtada.

Personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investiga los hechos.

