Diligencian 14 órdenes de arresto por drogas y armas
La Policía llevó a cabo el operativo en varios municipios
10 de marzo de 2026 - 6:39 AM
La Policía diligencia desde la madrugada de este martes 14 órdenes de arresto por cargos de trasiego ilegal de droga y armas de fuego, informó el coronel Jorge Luyando, director del Negociado de Drogas de la Policía.
Indicó que las detenciones se llevaron a cabo en varios municipios, incluyendo la zona metropolitana.
Declinó ofrecer más detalles, pues serán ofrecidos en una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana en el Cuartel General, donde esperan mostrar las armas ocupadas durante la investigación.
