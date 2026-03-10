Diligencian 14 órdenes de arresto por drogas y armas

La Policía diligencia desde la madrugada de este martes 14 órdenes de arresto por cargos de trasiego ilegal de droga y armas de fuego, informó el coronel Jorge Luyando, director del Negociado de Drogas de la Policía.

Indicó que las detenciones se llevaron a cabo en varios municipios, incluyendo la zona metropolitana.

Declinó ofrecer más detalles, pues serán ofrecidos en una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana en el Cuartel General, donde esperan mostrar las armas ocupadas durante la investigación.

