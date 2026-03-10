Identifican a víctima de asesinato en el sector Las Acerolas en Toa Alta
El incidente violento se reportó a las 5:26 de la tarde del lunes
10 de marzo de 2026 - 9:52 PM
Actualizado el 10 de marzo de 2026 - 7:03 AM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este lunes en un incidente registrado a las 5:26 p.m. en el sector Las Acerolas en Toa Alta.
La Policía resaltó, en declaraciones escritas, que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la zona.
Los agentes de la Policía Municipal que respondieron a la llamada encontraron en el interior de un vehículo Ford Ranger negro del 2020 el cuerpo de un hombre, que fue identificado como José González Falcón, de 44 años y residente de Toa Baja.
La víctima murió en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) están a cargo de la pesquisa.
