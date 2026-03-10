Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a víctima de asesinato en el sector Las Acerolas en Toa Alta

El incidente violento se reportó a las 5:26 de la tarde del lunes

10 de marzo de 2026 - 9:52 PM

Updated At

Actualizado el 10 de marzo de 2026 - 7:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del CIC está a cargo de la pesquisa. (Alex Figueroa Cancel)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue asesinado en la tarde de este lunes en un incidente registrado a las 5:26 p.m. en el sector Las Acerolas en Toa Alta.

RELACIONADAS

La Policía resaltó, en declaraciones escritas, que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la zona.

Los agentes de la Policía Municipal que respondieron a la llamada encontraron en el interior de un vehículo Ford Ranger negro del 2020 el cuerpo de un hombre, que fue identificado como José González Falcón, de 44 años y residente de Toa Baja.

La víctima murió en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) están a cargo de la pesquisa.

Tags
AsesinatosToa AltaPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: