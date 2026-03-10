Identifican a víctima de asesinato en el sector Las Acerolas en Toa Alta

Un hombre fue asesinado en la tarde de este lunes en un incidente registrado a las 5:26 p.m. en el sector Las Acerolas en Toa Alta.

La Policía resaltó, en declaraciones escritas, que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la zona.

Los agentes de la Policía Municipal que respondieron a la llamada encontraron en el interior de un vehículo Ford Ranger negro del 2020 el cuerpo de un hombre, que fue identificado como José González Falcón, de 44 años y residente de Toa Baja.

La víctima murió en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.