Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades consultan con Fiscalía tras detención de hombre por feminicidio en Bayamón

La Policía informó que el individuo fue detenido en Río Grande

9 de marzo de 2026 - 7:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irving Oscar Cardona Santiago era buscado como parte de la investigación por el asesinato de Lourdes Pilar Santiago Reyes. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes de la Policía arrestaron en la noche de ayer, domingo, a un hombre que era buscado en relación al asesinato de una mujer en Bayamón.

RELACIONADAS

Se trata de Irving Oscar Cardona Santiago, de 48 años, quien fue identificado como una persona de interés en el feminicidio de Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años, a finales del pasado mes de febrero.

La Comandancia de la región policiaca de Fajardo indicó que el sujeto fue detenido a eso de las 10:28 p.m., en Jardines de Río Grande.

De acuerdo con el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Raúl Negrón, Cardona Santiago fue trasladado a la Comandancia de Bayamón para la continuación del proceso de investigación, luego de que solicitaran ayuda ciudadana para dar con el paradero de Cardona Santiago.

“Fue detenido gracias a los medios de comunicación que pasaron la información y al público en general que llamó a través del (número de teléfono confidencial de la Policía) 787-343-2020″, dijo Negrón.

“Bajaron confidencias hasta que el distrito de Río Grande, a través de su director, se logró el arresto de esta persona”, agregó.

El oficial declinó comentar sobre si la persona ha realizado alguna manifestación con relación al caso. Se limitó a indicar que ya estaban en proceso de consulta con la Fiscalía de Bayamón para tomar una determinación sobre la posible radicación de cargos criminales.

De acuerdo con la Policía, para la fecha de los hechos, Cardona Santiago, descrito como una persona sin hogar, presuntamente sostuvo una discusión con Santiago Reyes, quien fue hallada horas más tarde muerta en su residencia.

Según las autoridades, el cuerpo de la mujer presentaba contusiones y sangrado en el rostro.

----

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Tags
Policía de Puerto RicofeminicidioBayamónArrestosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: