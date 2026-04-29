Detienen a dos estudiantes durante alegado escalamiento en una escuela de Ponce

Dos estudiantes fueron detenidos en horas de la madrugada de hoy, miércoles, durante un alegado escalamiento en una escuela de Ponce.

Así lo informó en un comunicado de prensa la compañía Genesis Security Services, contratada por el Departamento de Educación para vigilancia de los planteles escolares.

La empresa indicó que hechos fueron reportados en la escuela Bernardino Cordero Bernard de Ponce en las primeras horas de este miércoles.

“La intervención se produjo luego de que el sistema de vigilancia electrónica de Genesis Security Services detectara la presencia de personas que habían escalado hacia el interior de la escuela, activándose de inmediato los protocolos de seguridad y la notificación a las autoridades”, indica el comunicado.

“Agentes de la Policía acudieron rápidamente al lugar y lograron detener a los dos individuos sin que se reportaran incidentes adicionales”, agregó. “Posteriormente, se realizó una inspección de las instalaciones, confirmándose que no hubo daños a la propiedad ni actos de vandalismo.

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Asimismo, señaló que luego “se identificó que los involucrados eran estudiantes de la institución”.