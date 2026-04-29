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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a dos estudiantes durante alegado escalamiento en una escuela de Ponce

Agentes de la Policía llegaron al lugar tras ser notificados por la compañía de seguridad Genesis

29 de abril de 2026 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presencia de las dos personas en el plantel escolar fue detectada por el sistema de vigilancia. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos estudiantes fueron detenidos en horas de la madrugada de hoy, miércoles, durante un alegado escalamiento en una escuela de Ponce.

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Así lo informó en un comunicado de prensa la compañía Genesis Security Services, contratada por el Departamento de Educación para vigilancia de los planteles escolares.

La empresa indicó que hechos fueron reportados en la escuela Bernardino Cordero Bernard de Ponce en las primeras horas de este miércoles.

“La intervención se produjo luego de que el sistema de vigilancia electrónica de Genesis Security Services detectara la presencia de personas que habían escalado hacia el interior de la escuela, activándose de inmediato los protocolos de seguridad y la notificación a las autoridades”, indica el comunicado.

“Agentes de la Policía acudieron rápidamente al lugar y lograron detener a los dos individuos sin que se reportaran incidentes adicionales”, agregó. “Posteriormente, se realizó una inspección de las instalaciones, confirmándose que no hubo daños a la propiedad ni actos de vandalismo.

Asimismo, señaló que luego “se identificó que los involucrados eran estudiantes de la institución”.

Explicó que el caso quedó en manos de las autoridades “para el debido proceso, en coordinación con la administración escolar”.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoEscalamientoPonce
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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