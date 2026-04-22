Aumentan la seguridad en escuela superior de Cayey tras presunta amenaza de tiroteo

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, confirmó que se aumentó la seguridad en la escuela Miguel Meléndez Muñoz y que se activaron los protocolos correspondientes luego que alguien realizó una presunta amenaza de tiroteo mediante llamada telefónica.

Ortiz Velázquez sostuvo, en declaraciones escritas, que las autoridades policiales están al tanto y que activaron todos los protocolos de seguridad correspondientes, incluyendo el componente de seguridad del Departamento de Educación.

Aunque Ortiz Velázquez sostuvo que las “autoridades policiales están al tanto del tema e iniciaron una investigación”, la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico indicó que no habían recibido una querella.

“Ya las autoridades policiales conocen del tema e iniciaron una investigación. Todos los protocolos de seguridad, tanto locales como federales que sean necesarios, serán aplicados”, enfatizó Ortiz Velázquez en el escrito.

El primer ejecutivo municipal, de pasó, hizo un llamado a la calma y que hay efectivos de seguridad y de ley y orden en la zona.

PUBLICIDAD

“Reiteramos a toda la comunidad que hay unos protocolos claros y comunicación ante estos casos. Ya hay seguridad en la zona; incluso el comisionado de seguridad del Departamento de Educación está al tanto, y como es de rigor en estos casos, se trabaja de manera confidencial”, concluyó Ortiz Velázquez.

La presunta llamada de amenaza povocó una respuesta inmediata, puesto que en la zona ubican dos instituciones educativas cercanas a la Meléndez Muñoz, la Escuela Dr. Ramón Emeterio Betances, de nivel intermedio, y el Centro de Adiestramiento Gabriel Bibiloni, que ofrece educación especial hasta los 21 años.

El portavoz de Educación, Alexis Ramos, confirmó que se activó el protocolo de respuesta ante este tipo de situaciones, incluyendo informar a la Policía, pero indicó que, en estos momentos, la agencia se remitirá al comunicado emitido por el municipio.

“Se realizó una querella ante la Policía, que aumentó la vigilancia, se hizo también un referido a las agencias federales y se aumentó la seguridad en la escuela con personal armado”, indicó Ramos por escrito.

Por otra parte, el teniente Axel Valencia, portavoz de prensa de la Uniformada a nivel central, indicó a El Nuevo Día que aún no se registra ninguna denuncia referente a la amenaza.