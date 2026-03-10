Hallan cuerpo calcinado dentro de un vehículo incendiado en Morovis

Un cuerpo calcinado fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Morovis.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:04 a.m., en el kilómetro 4.0 de la carretera PR-145, en el sector Ventana del barrio Torrecillas.

Según información preliminar, las autoridades localizaron a orillas de la carretera un vehículo totalmente quemado. Aparentaba ser un Kia Soul blanco.

“En el interior del mismo, en el área del conductor, fue encontrado un cuerpo calcinado”, indicó el informe policiaco.

Agregó que la víctima no ha sido identificada hasta el momento.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, mientras que en la escena se pudieron observar varios casquillos de bala.