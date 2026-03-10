Hallan cuerpo calcinado dentro de un vehículo incendiado en Morovis
En la escena, se pudieron observar varios casquillos de bala
10 de marzo de 2026 - 6:54 AM
10 de marzo de 2026 - 6:54 AM
Un cuerpo calcinado fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Morovis.
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:04 a.m., en el kilómetro 4.0 de la carretera PR-145, en el sector Ventana del barrio Torrecillas.
Según información preliminar, las autoridades localizaron a orillas de la carretera un vehículo totalmente quemado. Aparentaba ser un Kia Soul blanco.
“En el interior del mismo, en el área del conductor, fue encontrado un cuerpo calcinado”, indicó el informe policiaco.
Agregó que la víctima no ha sido identificada hasta el momento.
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, mientras que en la escena se pudieron observar varios casquillos de bala.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo se hicieron cargo de la pesquisa junto con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: