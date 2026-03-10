Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo calcinado dentro de un vehículo incendiado en Morovis

En la escena, se pudieron observar varios casquillos de bala

10 de marzo de 2026 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:04 a.m., en el kilómetro 4.0 de la carretera PR-145, en el sector Ventana del barrio Torrecillas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un cuerpo calcinado fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Morovis.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:04 a.m., en el kilómetro 4.0 de la carretera PR-145, en el sector Ventana del barrio Torrecillas.

Según información preliminar, las autoridades localizaron a orillas de la carretera un vehículo totalmente quemado. Aparentaba ser un Kia Soul blanco.

“En el interior del mismo, en el área del conductor, fue encontrado un cuerpo calcinado”, indicó el informe policiaco.

Agregó que la víctima no ha sido identificada hasta el momento.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, mientras que en la escena se pudieron observar varios casquillos de bala.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo se hicieron cargo de la pesquisa junto con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
