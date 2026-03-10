Buscan a mujer desaparecida en urbanización de Toa Alta
Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, fue vista por última vez en su residencia de Toa Alta Heights
10 de marzo de 2026 - 4:59 PM
10 de marzo de 2026 - 4:59 PM
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitan la ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer que fue reportada como desaparecida en una urbanización de Toa Alta, informó la Policía.
Según la requisitoria especial publicada por las autoridades, Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, fue vista por última vez el pasado 29 de enero en la urbanización Toa Alta Heights, en ese municipio.
La mujer fue reportada por su hija, Shalimar Echevarría Figueroa y fue descrita como de tez blanca, ojos y cabello color marrón, una estatura de 5 pies y 2 pulgadas, y unas 190 libras de peso.
Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.
Según su hija, Shalitza salió de su hogar, localizado en la calle 29 de la mencionada urbanización, y hasta el momento no ha regresado.
La Policía urge a cualquier persona que conozca del paradero de esta persona a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: