Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a mujer desaparecida en urbanización de Toa Alta

Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, fue vista por última vez en su residencia de Toa Alta Heights

10 de marzo de 2026 - 4:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, fue vista por última vez en la urbanización Toa Alta Heights, donde vive. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitan la ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer que fue reportada como desaparecida en una urbanización de Toa Alta, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según la requisitoria especial publicada por las autoridades, Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, fue vista por última vez el pasado 29 de enero en la urbanización Toa Alta Heights, en ese municipio.

La mujer fue reportada por su hija, Shalimar Echevarría Figueroa y fue descrita como de tez blanca, ojos y cabello color marrón, una estatura de 5 pies y 2 pulgadas, y unas 190 libras de peso.

Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, se encuentra desaparecida desde el 29 de enero, de la urbanización Toa Alta Heights.
Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, se encuentra desaparecida desde el 29 de enero, de la urbanización Toa Alta Heights. (Suministrada por la Policía)

Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Según su hija, Shalitza salió de su hogar, localizado en la calle 29 de la mencionada urbanización, y hasta el momento no ha regresado.

La Policía urge a cualquier persona que conozca del paradero de esta persona a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasToa AltaPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: