Buscan a mujer desaparecida en urbanización de Toa Alta

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitan la ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer que fue reportada como desaparecida en una urbanización de Toa Alta, informó la Policía.

Según la requisitoria especial publicada por las autoridades, Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, fue vista por última vez el pasado 29 de enero en la urbanización Toa Alta Heights, en ese municipio.

La mujer fue reportada por su hija, Shalimar Echevarría Figueroa y fue descrita como de tez blanca, ojos y cabello color marrón, una estatura de 5 pies y 2 pulgadas, y unas 190 libras de peso.

Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, se encuentra desaparecida desde el 29 de enero, de la urbanización Toa Alta Heights. (Suministrada por la Policía)

Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Según su hija, Shalitza salió de su hogar, localizado en la calle 29 de la mencionada urbanización, y hasta el momento no ha regresado.

