Buscan a una adolescente de 16 años reportada desaparecida en Cayey
Heyleniz Vega Caraballo fue vista por última vez el 8 de marzo cuando salió de su casa para botar la basura
10 de marzo de 2026 - 3:32 PM
Agentes de la Policía buscan localizar dar a una menor de 16 años que fue vista por última vez el 8 de marzo en Cayey.
Según la requistoria especial emitida por la Uniformada, Heyleniz Vega Caraballo fue reportada como desaparecida por su padre, quien indicó que la joven habría salido de la residencia para botar la basura y no regresó.
Vega Caraballo fue descrita como una joven de tez blanca, con una estatura de cinco pies y cuatro pulgadas (5′4″) y peso aproximado de 145 libras, de ojos marrones y cabello negro.
La vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición era una camisa sin manguillos, un pantalón azul de dormir y sandalias de goma.
Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
