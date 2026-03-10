Buscan a una adolescente de 16 años reportada desaparecida en Cayey

Agentes de la Policía buscan localizar dar a una menor de 16 años que fue vista por última vez el 8 de marzo en Cayey.

Según la requistoria especial emitida por la Uniformada, Heyleniz Vega Caraballo fue reportada como desaparecida por su padre, quien indicó que la joven habría salido de la residencia para botar la basura y no regresó.

Vega Caraballo fue descrita como una joven de tez blanca, con una estatura de cinco pies y cuatro pulgadas (5′4″) y peso aproximado de 145 libras, de ojos marrones y cabello negro.

La vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición era una camisa sin manguillos, un pantalón azul de dormir y sandalias de goma.