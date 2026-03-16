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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban casi $190,000 en joyas y dinero en efectivo de una residencia en Luquillo

Se habrían llevado relojes, pulseras, cadenas, sortijas, entre otras pertenencias

16 de marzo de 2026 - 6:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la división de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, quienes continuarán con la pesquisa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del lunes, un escalamiento reportado en la calle Faisán, urbanización Hacienda Palomas 1, en Luquillo.

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Según un informe de la Uniformada, un desconocido supuestamente “cortó la verja metálica, forzando posteriormente la puerta corrediza de la parte posterior de la residencia, logrando acceso al interior de la misma y apropiándose de un reloj Rolex Oyster Perpetual, un reloj Rolex Daytona 42MM, un reloj marca Rolex Submariner 42MM de color negro, un reloj Cartier Ballon Bleu, un reloj Patek Philippe Nautilus, pulseras, cadenas, sortijas de mujer, tarjetas de crédito, documentos personales y $10,000 en efectivo”.

En total, y según reportado, los daños y la propiedad hurtada ascienden a unos $190,000.

El caso fue referido a la división de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, quienes continuarán la pesquisa.

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