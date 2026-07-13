Accidente fatal con motora en Dorado
El choque ocurrió en la PR-693 cerca de Dorado Beach
13 de julio de 2026 - 10:53 PM
13 de julio de 2026 - 10:53 PM
Un accidente de tránsito de carácter fatal en el que estuvo involucrada una motora fue reportado la tarde de este domingo en la carretera PR-693, kilómetro 11.1, cerca de Dorado Beach, confirmó la Policía.
El agente Roberto Aparicio, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, informó a El Nuevo Día que el choque dejó una persona muerta, aunque al momento no se ha divulgado la identidad de la víctima ni las circunstancias del accidente.
La Policía mantiene cerrada la vía mientras agentes realizan la investigación correspondiente.
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