Accidente fatal con motora en Dorado

Un accidente de tránsito de carácter fatal en el que estuvo involucrada una motora fue reportado la tarde de este domingo en la carretera PR-693, kilómetro 11.1, cerca de Dorado Beach, confirmó la Policía.

El agente Roberto Aparicio, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, informó a El Nuevo Día que el choque dejó una persona muerta, aunque al momento no se ha divulgado la identidad de la víctima ni las circunstancias del accidente.

La Policía mantiene cerrada la vía mientras agentes realizan la investigación correspondiente.