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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Accidente fatal con motora en Dorado

El choque ocurrió en la PR-693 cerca de Dorado Beach

13 de julio de 2026 - 10:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía mantiene cerrada la vía. (Shutterstock)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito de carácter fatal en el que estuvo involucrada una motora fue reportado la tarde de este domingo en la carretera PR-693, kilómetro 11.1, cerca de Dorado Beach, confirmó la Policía.

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El agente Roberto Aparicio, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, informó a El Nuevo Día que el choque dejó una persona muerta, aunque al momento no se ha divulgado la identidad de la víctima ni las circunstancias del accidente.

La Policía mantiene cerrada la vía mientras agentes realizan la investigación correspondiente.

Esta es una noticia en desarrollo.

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Accidentes de TránsitoDoradoPolicía de Puerto Rico
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