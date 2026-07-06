Reportan accidente fatal en Guánica: conductora rebasa vehículos y choca en una curva

Una persona falleció en un accidente de tránsito en la mañana de hoy, lunes, en Guánica, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:51 de la mañana, en el kilómetro 15.4 de la carretera PR-116.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente de auto.

El director del Negociado de Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, indicó que de la investigación realizada se establece que “la conductora del vehículo Mitsubishi, G4, Blanco, 2020″ transitaba “rebasando varios vehículos por el carril contrario lo que provocó que al llegar a un curva impactara con la parte delantera de su vehículo a la parte delantera del vehículo Toyota, Corolla, negro".

Agregó que, por el impacto, “el pasajero delantero del vehículo Mitsubishi resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”.

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Mientras, la conductora del vehículo Mitsubishi fue transportada al hospital Sabana Grande estable.

Por su parte, el conductor del vehículo Toyota se encuentra estable, recibiendo atención por los paramédicos en el lugar.