Dos jóvenes sufren heridas graves tras choque entre “jet ski” y lancha en Salinas
La Policía informó que el incidente ocurrió en la tarde del domingo
6 de julio de 2026 - 7:51 AM
6 de julio de 2026 - 7:51 AM
Dos jóvenes resultaron con heridas graves tras un choque entre un “jet ski” y una lancha ayer, domingo en Salinas, informó la Policía.
El incidente fue reportado a eso de la 1:18 p.m. en bahía Salinas, frente a Isla Perdida, en aguas de jurisdicción de Salinas.
De acuerdo con la información preliminar, “una motora acuática (jet ski) y una embarcación de aproximadamente 33 pies de eslora colisionaron por circunstancias que se encuentran bajo investigación”.
“Como resultado del accidente, un hombre de 18 años y una mujer de 20 años resultaron con heridas de gravedad”, detalló el informe policiaco.
“Ambos fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente transportados al Centro Médico de Río Piedras, donde permanecen en condición de cuidado”, agregó.
La investigación está a cargo de la agente Melissa Rodríguez, adscrita a la División Marítima de Guayama.
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