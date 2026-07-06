Dos jóvenes sufren heridas graves tras choque entre “jet ski” y lancha en Salinas

Dos jóvenes resultaron con heridas graves tras un choque entre un “jet ski” y una lancha ayer, domingo en Salinas, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de la 1:18 p.m. en bahía Salinas, frente a Isla Perdida, en aguas de jurisdicción de Salinas.

De acuerdo con la información preliminar, “una motora acuática (jet ski) y una embarcación de aproximadamente 33 pies de eslora colisionaron por circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

“Como resultado del accidente, un hombre de 18 años y una mujer de 20 años resultaron con heridas de gravedad”, detalló el informe policiaco.

“Ambos fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente transportados al Centro Médico de Río Piedras, donde permanecen en condición de cuidado”, agregó.