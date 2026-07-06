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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos jóvenes sufren heridas graves tras choque entre “jet ski” y lancha en Salinas

La Policía informó que el incidente ocurrió en la tarde del domingo

6 de julio de 2026 - 7:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la Policía, los agentes de FURA realizaban una vigilancia marítima, cuando detectaron una yola de color azul, fabricada en madera, de unos 18 pies
La investigación está a cargo de la agente Melissa Rodríguez, adscrita a la División Marítima de Guayama.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos jóvenes resultaron con heridas graves tras un choque entre un “jet ski” y una lancha ayer, domingo en Salinas, informó la Policía.

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El incidente fue reportado a eso de la 1:18 p.m. en bahía Salinas, frente a Isla Perdida, en aguas de jurisdicción de Salinas.

De acuerdo con la información preliminar, “una motora acuática (jet ski) y una embarcación de aproximadamente 33 pies de eslora colisionaron por circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

“Como resultado del accidente, un hombre de 18 años y una mujer de 20 años resultaron con heridas de gravedad”, detalló el informe policiaco.

“Ambos fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente transportados al Centro Médico de Río Piedras, donde permanecen en condición de cuidado”, agregó.

La investigación está a cargo de la agente Melissa Rodríguez, adscrita a la División Marítima de Guayama.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSalinasAccidentes
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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