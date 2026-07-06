Fallece una joven tras accidente en motora en Villalba
El caso fue reportado en la noche del domingo
6 de julio de 2026 - 7:24 AM
Actualizado el 6 de julio de 2026 - 7:59 AM
6 de julio de 2026 - 7:24 AM
Actualizado el 6 de julio de 2026 - 7:59 AM
Una joven de 23 años falleció ayer, domingo, en un accidente de motora en Villalba, informó la Policía.
El incidente fue reportado a eso de las 9:00 p.m., en la carretera PR-143, kilómetro 37.8, cerca del Miradero.
En comunicado de prensa, la Policía informó que mientras Génesis Torres Núñez, residente de Villalba, conducía una motora Honda CRF-450 roja y blanca.
“Al llegar al kilómetro 37.8, lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio de la misma, por lo que impactó una barrera de hormigón del lado derecho de la carretera, sufriendo heridas graves”, indica el informe policiaco.
“La perjudicada fue transportada por familiares al Hospital CDT San Cristóbal de Villalba, donde fue atendida por la doctora de turno, quien certificó la muerte a causa de los traumas recibidos”, agregó.
El alcalde de Villalba, Dan Santiago, lamentó la muerte de la joven, a quien identificó como hija de su prima.
“Genesis tenía apenas 23 años y deja un niño de 2 años, que crecerá con el inmenso vacío de la ausencia de su madre. Elevamos nuestras oraciones para que Dios sostenga a ese pequeño, así como a Raquel, a toda la familia y a todos los que hoy lloramos esta irreparable pérdida. Expreso mis más sinceras condolencias a mis primos y a toda la familia. Que el consuelo de Dios les acompañe en este momento tan difícil”, expresó Santiago, en una publicación en redes sociales.
El agente Gustavo de Jesús y la fiscal Natalia Pizarro estuvieron a cargo de la investigación correspondiente.
Hasta ayer, domingo, la Policía había reportado 125 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 16 menos que las 141 registradas a la misma fecha en el 2025.
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