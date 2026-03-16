Un incendio se reportó el lunes en Santurce.

1 / 10 Incendio en Santurce: bomberos controlan fuego en una casa

Incendio en Santurce: bomberos controlan fuego en una casa. Un incendio se reportó el lunes en Santurce.

1 / 10 | Incendio en Santurce: bomberos controlan fuego en una casa. Un incendio se reportó el lunes en Santurce. - Alex Figueroa Cancel

Bomberos de diversas unidades controlaron un incendio reportado en una casa en la mañana de este lunes en Santurce.

El comandante Luis Burgos, del Negociado del Cuerpo de Bomberos, indicó que fueron notificados por el Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre la casa en llamas.

“Se trata de una vivienda de madera y zinc”, explicó Burgos, quien desconocía si alguien vivía en la estructura.

Sin embargo, vecinos del área comentaron que la propiedad, que se observaba con múltiples escombros, estaba abandonada.

No obstante, de inmediato se desconocía si había alguna persona en el interior al momento de desatarse el fuego, cuya causa será investigada una vez culminen la respuesta.

“Estamos en la etapa de extinción para saber qué sucedió”, apuntó Burgos, quien comentó que nadie ha sido reportado afectado por las llamas o el humo.

Sí confirmó que un bombero resultó lesionado debido a que “al bajarse del camión bomba se tropezó y el tobillo se le dobló”.