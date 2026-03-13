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Turistas protagonizan trifulca en La Placita de Santurce

Ante la llegada de la temporada de “Spring Break”, el Municipio adelantó que activará un plan especial de seguridad

13 de marzo de 2026 - 11:03 AM

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La intensa pelea protagonizada por varias turistas en La Placita de Santurce

La intensa pelea protagonizada por varias turistas en La Placita de Santurce

El altercado ocurrió durante la madrugada del viernes mientras decenas de personas rodeaban la escena y grababan con sus celulares.

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que varias mujeres, presuntamente turistas, se enfrentan a puños en el área de La Placita de Santurce, en horas de la madrugada de este viernes.

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En las imágenes, que han circulado ampliamente en distintas plataformas, se observa a varias mujeres intercambiando golpes mientras decenas de personas rodean la escena y la graban con sus teléfonos celulares.

En declaraciones escritas, el capitán Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan, informó que los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:30 a.m. en la calle Canal, frente al establecimiento Tulum.

“Nuestros agentes se movilizaron de inmediato al lugar y lograron contener la situación de forma rápida y efectiva”, aseguró Jackson.

El funcionario sostuvo que al momento de la intervención no se reportaron personas heridas y que, tras realizar las entrevistas correspondientes, las partes involucradas no manifestaron interés en presentar querellas.

Jackson añadió que la Policía Municipal mantiene un plan de vigilancia permanente en el área de la Placita de Santurce para responder y prevenir incidentes.

Asimismo, informó que, ante la llegada de la temporada de “Spring Break”, cuando cientos de turistas visitan la capital desde distintas partes de Estados Unidos, se activará un plan especial de seguridad.

Como parte de este plan, anticipó que se reforzará la presencia de la Policía Municipal en áreas de alta actividad turística como la Placita de Santurce, Condado y el Viejo San Juan.

Además, se instalará un camión de comunicaciones que servirá como centro de comando y se activarán unidades especializadas, incluyendo las Unidades de Impacto, Tránsito, Canina y el personal del Código de Orden Público.

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Breaking NewsLa Placita de SanturceSan JuanPolicía Municipal de San Juan
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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