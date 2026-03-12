Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran en buen estado a adolescente de 16 años reportada desaparecida en Cayey

Heyleniz Vega Caraballo había sido vista por última vez el 8 de marzo cuando salió de su casa para botar la basura

12 de marzo de 2026 - 5:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Heyleniz Vega Caraballo, había sido vista por última vez el 8 de marzo en horas de la noche, cuando salió a botar la basura y no regresó. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía informó, en la tarde del jueves, que Heyleniz Vega Caraballo, la menor de 16 años que fue reportada como desaparecida el pasado 8 de marzo en Cayey, se presentó voluntariamente al cuartel del precinto de Hato Rey Oeste en perfecto estado.

Tras la localización de la menor, la Uniformada indicó que dejó sin efecto las labores de búsqueda.

Según indicaba la requistoria especial emitida por la Uniformada, la adolescente fue reportada como desaparecida por su padre, quien indicó que la joven había salido de la residencia para botar la basura y nunca regresó.

Vega Caraballo fue descrita como una joven de tez blanca, con una estatura de cinco pies y cuatro pulgadas (5′4″) y peso aproximado de 145 libras, de ojos marrones y cabello negro.

La vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición era una camisa sin manguillos, un pantalón azul de dormir y sandalias de goma.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
