Encuentran en buen estado a adolescente de 16 años reportada desaparecida en Cayey

La Policía informó, en la tarde del jueves, que Heyleniz Vega Caraballo, la menor de 16 años que fue reportada como desaparecida el pasado 8 de marzo en Cayey, se presentó voluntariamente al cuartel del precinto de Hato Rey Oeste en perfecto estado.

Tras la localización de la menor, la Uniformada indicó que dejó sin efecto las labores de búsqueda.

Según indicaba la requistoria especial emitida por la Uniformada, la adolescente fue reportada como desaparecida por su padre, quien indicó que la joven había salido de la residencia para botar la basura y nunca regresó.

Vega Caraballo fue descrita como una joven de tez blanca, con una estatura de cinco pies y cuatro pulgadas (5′4″) y peso aproximado de 145 libras, de ojos marrones y cabello negro.