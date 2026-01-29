Encuentran a los dos adolescentes que estaban desaparecidos en San Juan

Dos adolescentes que eran buscados por sus familiares desde el martes fueron encontrados en la tarde de hoy, jueves, en San Juan.

La Policía indicó que el menor de 14 años y la adolescente de 15 años fueron hallados “en buen estado”. La Oficina de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que fueron localizados en un establecimiento de comida rápida en Barrio Obrero.

Según se informó, ambos “fueron vistos en el lugar y ciudadanos alertaron a la Policía de Puerto Rico. Agentes de la Uniformada, posteriormente, dieron con ellos y fueron transportados al Cuartel General de la Policía donde serán entrevistados por la Policía como parte del protocolo en estos casos”.

Al reportarlos como desaparecidos, los familiares indicaron que ambos habían sido vistos por última vez el martes en la escuela superior Trina Padilla de Sanz, en Puerto Nuevo, donde no tomaron las clases de tutorías en la tarde de su desaparición.

PUBLICIDAD

Previo a encontrarlos, se buscó en los alrededores del residencial San Fernando y la urbanización Puerto Nuevo, los lugares de vivienda de ambos. También verificaron en hospitales cercanos y en estaciones del Tren Urbano.

“Son chicos estudiosos. No cortaban clase, no han tenido problemas en la escuela. Esto surgió de la nada”, indicó la madre de la menor, en entrevista con TeleOnce, en horas de la mañana.

Por su parte, Marinelly Gonzalez, madre del menor, destacó que no es usual que su hijo se desvíe de la rutina de la escuela y las prácticas de deportes sin notificarle.

“Lo vieron salir a las 2:30 y se montaron en un carro Yaris color azul”, dijo González a WAPA TV, añadiendo que no le ofrecieron detalles adicionales ni tablilla.

Por su parte, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo entonces que estaban cooperando con las autoridades.

“Parte de la investigación se origina de la escuela. Estos dos jóvenes sí salieron de la escuela. Hay cámaras de seguridad en el plantel escolar. Igualmente, todos estos pietajes son parte del proceso investigativo”, dijo Ramos a TeleOnce. “Nos unimos al llamado de que regresen a casa”.

En ese momento, el funcionario dijo que activaron el protocolo con la participación del trabajador social de la escuela, así como el director y resaltó que la información que le ha llegado es que los progenitores de ambos menores siempre han estado muy presentes en la vida de sus hijos.