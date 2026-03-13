Hombre contra quien pesaba orden de arresto federal es detenido en Juana Díaz

La Policía detuvo en Juana Díaz la tarde del jueves a un hombre contra quien pesaba una de arresto federal.

El informe preliminar de la Uniformada detalla que la intervención en la que se arrestó a Kelvin Torres Alvarado, de 25 años, ocurrió en la urbanización Santa Rita I, calle San Ignacio, de dicho municipio.

El hombre es sospechoso de múltiples incidentes violentos en el área de Ponce y poseía una orden de arresto por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas, según la Policía.

En la intervención también se detuvo a Jerome J. Cruz Santiago, de 23 años, y a Carlos A. Rivera Domínguez.

En el operativo participaron agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce, el Task Force del U.S. Marshals en Ponce y de la Unidad Aérea de Ponce.

PUBLICIDAD

Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, una pistola Glock 22 calibre .40, 14 cargadores, 92 municiones calibre 9 milímetros, 129 municiones calibre .40, seis celulares, una tableta y una libreta de cuadre.