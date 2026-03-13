Hombre contra quien pesaba orden de arresto federal es detenido en Juana Díaz
Otros dos también fueron detenidos durante la intervención, en la que también encontraron armas y municiones
13 de marzo de 2026 - 6:47 AM
13 de marzo de 2026 - 6:47 AM
La Policía detuvo en Juana Díaz la tarde del jueves a un hombre contra quien pesaba una de arresto federal.
El informe preliminar de la Uniformada detalla que la intervención en la que se arrestó a Kelvin Torres Alvarado, de 25 años, ocurrió en la urbanización Santa Rita I, calle San Ignacio, de dicho municipio.
El hombre es sospechoso de múltiples incidentes violentos en el área de Ponce y poseía una orden de arresto por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas, según la Policía.
En la intervención también se detuvo a Jerome J. Cruz Santiago, de 23 años, y a Carlos A. Rivera Domínguez.
En el operativo participaron agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce, el Task Force del U.S. Marshals en Ponce y de la Unidad Aérea de Ponce.
Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, una pistola Glock 22 calibre .40, 14 cargadores, 92 municiones calibre 9 milímetros, 129 municiones calibre .40, seis celulares, una tableta y una libreta de cuadre.
Los arrestados quedaron bajo la custodia de la Administración del Control de Drogas (DEA; en inglés) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: