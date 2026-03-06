Identifican a hombre asesinado en Juana Díaz
La Policía fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1
El hombre que fue asesinado durante la mañana de este viernes fue identificado por las autoridades como Eddie Alberto Santos Cruz, de 39 años, informó la Policía
Según los datos preliminares, las Uniformada fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 10:00 a.m. sobre el hallazgo de una persona herida de bala sobre el pavimento de la carretera del barrio Río Cañas Abajo, en Juana Díaz,
Al llegar, los agentes encontraron sobre el pavimento el cuerpo baleado Santos Cruz, quien fue identificado posteriormente.
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar.
