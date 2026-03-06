Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado en Juana Díaz

La Policía fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1

6 de marzo de 2026 - 11:07 AM

Updated At

Actualizado el 6 de marzo de 2026 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Por

El hombre que fue asesinado durante la mañana de este viernes fue identificado por las autoridades como Eddie Alberto Santos Cruz, de 39 años, informó la Policía

Según los datos preliminares, las Uniformada fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 10:00 a.m. sobre el hallazgo de una persona herida de bala sobre el pavimento de la carretera del barrio Río Cañas Abajo, en Juana Díaz,

Al llegar, los agentes encontraron sobre el pavimento el cuerpo baleado Santos Cruz, quien fue identificado posteriormente.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoJuana DíazAsesinatos
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: