NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Roban equipo de sonido de un anexo en la alcaldía de Maunabo

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao está a cargo de la pesquisa

6 de marzo de 2026 - 6:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de la plaza pública en Maunabo. (Miguel David Gelpí/Laraine Batis-Gelpí)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan el hurto de varias piezas de un equipo de sonido en hechos ocurridos la mañana del jueves en un anexo de la casa alcaldía del municipio de Maunabo.

El informe preliminar detalla que la persona querellante indicó que un desconocido obtuvo acceso al anexo y arrancó un panel “que funcionaba como puerta”.

“Del lugar se apropiaron de dos bocinas marca Audio Pipe, dos cajas de micrófono inalámbrico y un controlador de sonido. Además, de un inventario sin identificar, perteneciente a un suplidor”, lee el informe.

El quipo de sonido robado tiene un valor de $890.00, esto sin incluir el inventario cuyo valor no ha sido determinado.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsMaunaboPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
