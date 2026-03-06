Roban equipo de sonido de un anexo en la alcaldía de Maunabo

Las autoridades investigan el hurto de varias piezas de un equipo de sonido en hechos ocurridos la mañana del jueves en un anexo de la casa alcaldía del municipio de Maunabo.

El informe preliminar detalla que la persona querellante indicó que un desconocido obtuvo acceso al anexo y arrancó un panel “que funcionaba como puerta”.

“Del lugar se apropiaron de dos bocinas marca Audio Pipe, dos cajas de micrófono inalámbrico y un controlador de sonido. Además, de un inventario sin identificar, perteneciente a un suplidor”, lee el informe.

El quipo de sonido robado tiene un valor de $890.00, esto sin incluir el inventario cuyo valor no ha sido determinado.