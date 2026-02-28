Siembran 410 árboles en la Reserva Natural Punta Tuna de Maunabo para impulsar su reforestación

Más de 50 voluntarios asistieron este sábado a la Reserva Natural Humedal Punta Tuna, en Maunabo, para sembrar 410 árboles nativos, como parte de una actividad que tuvo el propósito de reforestar y preparar el corredor ecológico para mitigar el impacto de futuros eventos atmosféricos.

El evento –convocado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la organización sin fines de lucro Protectores de Cuencas y el Comité Pro Desarrollo de Maunabo– fue parte de un “proyecto más grande” de lograr la siembra de 10 mil nuevos árboles en la zona tras la dramática pérdida forestal por el paso del huracán María hace nueve años.

“El proyecto es un proyecto más grande, un proyecto de cerca de medio millón de dólares, donde vamos por etapas, y esta es una de las etapas más importantes, que es el crear las bases biológicas para que la reserva se vaya rehabilitando”, sostuvo Pedro Torres Morales, presidente del Comité, vía telefónica.

Entre las especies sembradas, hubo árboles de maría, moca, pana, guayaba, mamey, cacao, frutales y otros más que fueron germinados por Protectores de Cuencas y plantados cerca de la Casa Verde, una estructura que funge como centro comunitario y oficina en la reserva natural.

“Cuando tú puedes convocar a la gente, la gente acude, la gente es parte del proceso y esa misma gente va a defender los valores, va a defender las reservas, porque la misma gente es la que está trabajando aquí”, dijo Torres Morales, al destacar la participación ciudadana como parte fundamental del trabajo comunitario realizado por el Comité.

La próxima convocatoria para continuar la siembra será el sábado 28 de marzo, informó.

Al evento de reforestación, asistieron más de 50 voluntarios. (Foto Suministrada/Pedro Torres M)

De otra parte, Torres Morales expresó que actualmente “los diálogos continúan” con el gobierno para evitar que se construya en tres solares que colidan al norte de la reserva natural y que nutren de agua al humedal.

“Le estamos pidiendo, suplicando, al gobierno que no permita construcción allí, que se puede construir en otro sitio, allí no. ¿Por qué no? Está documentado científicamente que el agua, que la hidrología de la reserva proviene de allí, que es uno de los factores importantes”, añadió, al comentar que le han pedido al gobierno que compre el terreno, pero la respuesta que recibida es que no hay dinero para ello.

“Seguimos insistiendo que hay que comprarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no sé, pero hace falta. Lo necesitamos, la reserva Punta Tuna lo necesita y la supervivencia de la reserva”, añadió.