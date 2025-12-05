Buscan salvar 4,000 árboles: comunidades vuelven a reclamar paralización de la canalización del río Piedras

Con cartelones portando mensajes como “Estoy vivo”, “No me mates” y “Soy sombra” colocados en troncos de árboles, organizaciones de residentes insistieron este viernes en su llamado a paralizar el proyecto de canalización del río Piedras, una obra encomendada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) que, aseguraron, tendría impactos mayores sobre el ambiente y la fibra social y comunitaria, ante la remoción prevista de cientos de propiedades.

“Estamos aquí porque seguimos luchando a pesar de todo, de toda la inacción”, esbozó la licenciada Graciela Belaval, residente de University Gardens y una de las portavoces de Comunidades Protectoras del Río Piedras, que agrupa a diversas entidades comunitarias que se oponen a la canalización del cuerpo de agua, un proyecto que impacta, en mayor o menor grado, a residentes desde el área de Puerto Nuevo –donde ya el gobierno adquirió 19 residencias para otra etapa de la obra– hasta zonas más al sur de San Juan, como Cupey.

Las organizaciones citaron una rueda de prensa a la orilla del río, en el segmento que separa las urbanizaciones University Gardens y Jardines Metropolitanos, conectados por un puente que, conforme a los planes preliminares del USACE, sería reemplazado para dar paso a los trabajos de canalización y ensanchamiento.

Ese ensanchamiento del cauce, precisamente, requeriría la remoción de hasta 4,000 árboles, de acuerdo con los vecinos, subrayando el impacto ecológico de la obra a la que el USACE y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales –que funge como patrocinador estatal– han apostado como medida de control de inundaciones.

Los vecinos que se oponen a la canalización colocaron carteles a lo largo de un segmento del cauce que podría ser impactado con el proyecto. (Carlos Rivera Giusti)

La idea de canalizar el cuerpo de agua –al que el USACE se refiere como el río Puerto Nuevo– se ha propuesto desde finales de la década de 1970, sin que se haya podido concretar ante deficiencias de financiamiento federal y la fuerte oposición comunitaria.

“¿Cómo es posible que se pretenda eliminar cientos de árboles adultos en la cuenca del río, sacrificando vida y frescura, en un momento en que más necesitamos espacio verde? Aquí, tumban y construyen, tumban fincas y siembran cemento. Las justificaciones para canalizar el río se sostienen en un estudio obsoleto de más de 40 años, incapaz de responder a la realidad climática y urbana actual. (Lugares) como Seúl, Los Ángeles, Múnich, Ginebra y Singapur han revertido proyectos similares, están destrozando todos esos canales y están sembrando (flora)”, puntualizó Bernardo Fiol Lecaroz, tesorero y portavoz de Comunidades Protectoras del Río Piedras, que mañana, sábado, a las 2:30 p.m., celebrará su tercera asamblea extraordinaria en el parque de Villa Nevárez.

Según Belaval, en una reunión con personal del USACE, en enero de 2024, se prometió que habría encuentros recurrentes con las comunidades para abordar aspectos “técnicos” del proyecto, sin que se hayan materializado.

El Nuevo Día procuró una reacción del USACE en torno a las comunicaciones que ha mantenido con los vecinos, así como el estatus de la fase de diseño de la canalización y ensanchamiento que determinaría las familias y comercios que se afectarían directamente con la adquisición o expropiación de comunidades, pero, al momento de publicación, no hubo respuesta.

Para las organizaciones que se oponen a la canalización, la alternativa más efectiva y económica para atender el riesgo de inundaciones debe ser atender las deficiencias del sistema de alcantarillado pluvial, una responsabilidad compartida del Municipio de San Juan y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Fiol Lecaroz (con el micrófono) y Belaval (sentada a la derecha) argumentaron que la canalización representa una solución anticuada. (Carlos Rivera Giusti)

“Eso no se va a corregir con ese proyecto”, recalcó Belaval.

En 2024, este diario reportó que, conforme a proyecciones del USACE, la canalización del río Piedras requeriría una inversión de $2,700 millones, de los cuales el Congreso de Estados Unidos había asignado poco menos de $1,600 millones.

En la rueda de prensa, estuvieron presentes la senadora María de Lourdes Santiago y las legisladoras municipales de la capital Norma Devarie y Daisy Sánchez, del Movimiento Victoria Ciudadana, e Ingrid Colberg, del Partido Popular Democrático.

Colberg precisó que, a nivel de la asamblea municipal –controlada por el Partido Nuevo Progresista–, se han presentado resoluciones para requerir que el ayuntamiento entregue copias de todos los permisos solicitados para adelantar la canalización.