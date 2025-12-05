Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan salvar 4,000 árboles: comunidades vuelven a reclamar paralización de la canalización del río Piedras

Las organizaciones hicieron un llamado al Cuerpo de Ingenieros y el gobierno estatal a desistir del proyecto

5 de diciembre de 2025 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Comunidades de San Juan contraatacan: conoce por qué repudian la canalización del río Piedras

Comunidades de San Juan contraatacan: conoce por qué repudian la canalización del río Piedras

Describen el proyecto como un “disparate” y le atribuyen responsabilidad al gobierno de Puerto Rico.

Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Con cartelones portando mensajes como “Estoy vivo”, “No me mates” y “Soy sombra” colocados en troncos de árboles, organizaciones de residentes insistieron este viernes en su llamado a paralizar el proyecto de canalización del río Piedras, una obra encomendada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) que, aseguraron, tendría impactos mayores sobre el ambiente y la fibra social y comunitaria, ante la remoción prevista de cientos de propiedades.

RELACIONADAS

“Estamos aquí porque seguimos luchando a pesar de todo, de toda la inacción”, esbozó la licenciada Graciela Belaval, residente de University Gardens y una de las portavoces de Comunidades Protectoras del Río Piedras, que agrupa a diversas entidades comunitarias que se oponen a la canalización del cuerpo de agua, un proyecto que impacta, en mayor o menor grado, a residentes desde el área de Puerto Nuevo –donde ya el gobierno adquirió 19 residencias para otra etapa de la obra– hasta zonas más al sur de San Juan, como Cupey.

Las organizaciones citaron una rueda de prensa a la orilla del río, en el segmento que separa las urbanizaciones University Gardens y Jardines Metropolitanos, conectados por un puente que, conforme a los planes preliminares del USACE, sería reemplazado para dar paso a los trabajos de canalización y ensanchamiento.

Ese ensanchamiento del cauce, precisamente, requeriría la remoción de hasta 4,000 árboles, de acuerdo con los vecinos, subrayando el impacto ecológico de la obra a la que el USACE y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales –que funge como patrocinador estatal– han apostado como medida de control de inundaciones.

Los vecinos que se oponen a la canalización colocaron carteles a lo largo de un segmento del cauce que podría ser impactado con el proyecto.
Los vecinos que se oponen a la canalización colocaron carteles a lo largo de un segmento del cauce que podría ser impactado con el proyecto. (Carlos Rivera Giusti)

La idea de canalizar el cuerpo de agua –al que el USACE se refiere como el río Puerto Nuevo– se ha propuesto desde finales de la década de 1970, sin que se haya podido concretar ante deficiencias de financiamiento federal y la fuerte oposición comunitaria.

“¿Cómo es posible que se pretenda eliminar cientos de árboles adultos en la cuenca del río, sacrificando vida y frescura, en un momento en que más necesitamos espacio verde? Aquí, tumban y construyen, tumban fincas y siembran cemento. Las justificaciones para canalizar el río se sostienen en un estudio obsoleto de más de 40 años, incapaz de responder a la realidad climática y urbana actual. (Lugares) como Seúl, Los Ángeles, Múnich, Ginebra y Singapur han revertido proyectos similares, están destrozando todos esos canales y están sembrando (flora)”, puntualizó Bernardo Fiol Lecaroz, tesorero y portavoz de Comunidades Protectoras del Río Piedras, que mañana, sábado, a las 2:30 p.m., celebrará su tercera asamblea extraordinaria en el parque de Villa Nevárez.

Según Belaval, en una reunión con personal del USACE, en enero de 2024, se prometió que habría encuentros recurrentes con las comunidades para abordar aspectos “técnicos” del proyecto, sin que se hayan materializado.

El Nuevo Día procuró una reacción del USACE en torno a las comunicaciones que ha mantenido con los vecinos, así como el estatus de la fase de diseño de la canalización y ensanchamiento que determinaría las familias y comercios que se afectarían directamente con la adquisición o expropiación de comunidades, pero, al momento de publicación, no hubo respuesta.

Para las organizaciones que se oponen a la canalización, la alternativa más efectiva y económica para atender el riesgo de inundaciones debe ser atender las deficiencias del sistema de alcantarillado pluvial, una responsabilidad compartida del Municipio de San Juan y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Fiol Lecaroz (con el micrófono) y Belaval (sentada a la derecha) argumentaron que la canalización representa una solución anticuada.
Fiol Lecaroz (con el micrófono) y Belaval (sentada a la derecha) argumentaron que la canalización representa una solución anticuada. (Carlos Rivera Giusti)

“Eso no se va a corregir con ese proyecto”, recalcó Belaval.

En 2024, este diario reportó que, conforme a proyecciones del USACE, la canalización del río Piedras requeriría una inversión de $2,700 millones, de los cuales el Congreso de Estados Unidos había asignado poco menos de $1,600 millones.

En la rueda de prensa, estuvieron presentes la senadora María de Lourdes Santiago y las legisladoras municipales de la capital Norma Devarie y Daisy Sánchez, del Movimiento Victoria Ciudadana, e Ingrid Colberg, del Partido Popular Democrático.

Colberg precisó que, a nivel de la asamblea municipal –controlada por el Partido Nuevo Progresista–, se han presentado resoluciones para requerir que el ayuntamiento entregue copias de todos los permisos solicitados para adelantar la canalización.

“Aquí, lo que hay que remediar no es el cauce del río, sino las acciones humanas”, dijo, por su parte, Santiago, anticipando que también presentará legislación para abordar la controversia.

Tags
Río PiedrasCuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados UnidosDRNAMunicipio de San JuanInundaciones
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: