Sin establecerse el móvil del asesinato de joven de 19 años en Maunabo

La Policía continúa investigando el móvil que pudo llevar al asesinato de un joven de 19 años, el pasado jueves, en la playa Mario del barrio Emajaguas, en Maunabo, y por el cual se le radicaron cargos como adulto a un menor de 16, residente en ese municipio e identificado por las autoridades como Daniel Cruz Amaro.

A pesar de que el imputado no confesó los hechos, la teniente Glenda Román, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, confirmó a El Nuevo Día que se logró la formulación de cargos contra el imputado gracias al testimonio de una persona que estuvo presente en la escena.

“El joven no confesó los hechos, pero logramos radicar gracias a un testigo que estuvo allí. No tenemos un móvil claro, pero entendemos que se pudo haber tratado de una rencilla personal, de una venganza”, indicó Román.

“Se lograron recuperar varios casquillos de bala de un solo calibre”, añadió, aunque no precisó el calibre específico de estos.

La teniente confirmó además que tanto el occiso como el imputado no poseen récord criminal con la Uniformada.

La jueza superior Lorraine Acevedo, del Tribunal de Humacao, analizó la prueba que fue presentada por el fiscal Jaime Perea contra Cruz Amaro y halló causa para arresto en su contra por el asesinato de Derick J. Ortiz Collazo, de 19 años y residente de las Parcelas Nuevas Palo Seco, del mismo municipio.

En la vista de Regla 6, la togada le fijó a Cruz Amaro una fianza de $840,000, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la Institución Correccional de Bayamón hasta el inicio de la vista preliminar, cuya fecha no fue informada.

El menor enfrenta cargos como adulto por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego.

Según la investigación policíaca, el crimen se reportó a las 10:50 p.m. del 4 de diciembre, cuando se recibió una llamada al Distrito de Maunabo informando sobre una persona muerta en la carretera PR-901, en el sector de playa Mario.

“Es una carretera apartada de la carretera principal, es una zona bastante escondida”, indicó la teniente.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Ortiz Collazo, que presentaba varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo.

La investigación del asesinato estuvo a cargo del agente Joel de Jesús, de la División de Homicidios del CIC en Humacao, bajo la supervisión de la sargento Johanna Rivera y la coordinación de la teniente Román.