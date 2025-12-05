Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Asesinan a joven de 19 años en Maunabo

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao está a cargo de la pesquisa

5 de diciembre de 2025 - 6:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un joven de 19 años fue asesinado el jueves en la carretera 901, del barrio Emajaguas Playa de Mario, en el municipio de Maunabo.

RELACIONADAS

La Policía de Puerto Rico detalló en su informe preliminar que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre tirado en el área.

El occiso fue identificado por familiares en la escena como Derik Janiel Ortíz Collazo, de 19 años y residente de Maunabo.

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMaunabo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: