Asesinan a joven de 19 años en Maunabo

Un joven de 19 años fue asesinado el jueves en la carretera 901, del barrio Emajaguas Playa de Mario, en el municipio de Maunabo.

La Policía de Puerto Rico detalló en su informe preliminar que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre tirado en el área.

El occiso fue identificado por familiares en la escena como Derik Janiel Ortíz Collazo, de 19 años y residente de Maunabo.

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.