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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a una mujer en Cabo Rojo

La víctima fue encontrada en el interior de un vehículo. En relación con estos hechos, un hombre llegó herido de bala a un hospital, según la Policía.

15 de mayo de 2026 - 6:17 AM

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Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo a una mujer con heridas de bala y sin signos vitales. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una mujer fue asesinada a tiros y un hombre resultó herido de bala durante un incidente reportado en la madrugada de este viernes en Cabo Rojo, informó la Policía.

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Según la información preliminar, a la 1:26 a.m. se recibió una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona muerta en la parte posterior del Café Sabana, ubicado en la PR-100.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo a una mujer con heridas de bala y sin signos vitales.

Relacionado con estos hechos, un hombre llegó herido de bala a una institución hospitalaria del área.

La investigación está a cargo de la agente Leslie Candelaria, en unión al teniente Armando Morales, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

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