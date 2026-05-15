Asesinan a una mujer en Cabo Rojo

Una mujer fue asesinada a tiros y un hombre resultó herido de bala durante un incidente reportado en la madrugada de este viernes en Cabo Rojo, informó la Policía.

Según la información preliminar, a la 1:26 a.m. se recibió una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona muerta en la parte posterior del Café Sabana, ubicado en la PR-100.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo a una mujer con heridas de bala y sin signos vitales.

Relacionado con estos hechos, un hombre llegó herido de bala a una institución hospitalaria del área.

La investigación está a cargo de la agente Leslie Candelaria, en unión al teniente Armando Morales, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

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