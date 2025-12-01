Asesinan a hombre con puñalada en Caguas

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este domingo en Caguas.

Las autoridades fueron alertadas sobre una pelea, a eso de las 4:48 p.m., en la calle 16 de la urbanización Delgado.

Según la información preliminar, “un hombre el cual aún no ha sido identificado resultó con una herida punzante en el área baja del abdomen”.

El hombre “fue transportado en ambulancia al hospital Pavía de Caguas, en dónde el médico de turno certificó su muerte”, agregó el comunicado de la Uniformada.

El agente Reimundo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área, junto con el fiscal Jorge Martínez y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se encuentran a cargo de la pesquisa.