NoticiasSeguridad
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan si conductor fallecido al chocar autos en Caguas fue herido de bala

Las autoridades se percataron de una herida en el área de la cabeza

30 de noviembre de 2025 - 10:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía no precisó cómo los sujetos entraron a la casa. (Archivo)
En ese momento no se había determinado de qué era la herida(Archivo) (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un caso que comenzó a investigarse como un accidente fatal se convirtió en una pesquisa bajo la División de Homicidios de Caguas.

Los hechos fueron reportados a la Policía a eso de las 8:41 a.m., en la urbanización Villa del Rey, frente a un colegio.

Según la información preliminar, un hombre que conducía una guagua Toyota Tacoma blanca, del año 2023, colisionó con un objeto fijo, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

La Policía informó a Telenoticias que el vehículo conducido por Samuel Torres González, de 28 años, impactó varios autos, después de visitar la casa de una expareja.

“Cuando fueron a corroborar el cuerpo, y demás, presentaba una herida en el área de la cabeza”, indicó el sargento Antonio Egea, director auxiliar de la División de Homicidios de Caguas, en entrevista televisiva, en la escena.

Dijo que en ese momento no se había determinado de qué era la herida, pero El Nuevo Día supo que en la escena sospecharon que podía tratarse de una herida de bala, por lo que activaron el protocolo con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.

El cuerpo fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para que determine o descarte si la herida fue causada por una bala.

Mientras, también investigan el origen de un casquillo de bala que supuestamente fue encontrado dentro de la guagua, según una persona con conocimiento del análisis de la escena.

Agentes de Homicidios iban a gestionar acceso a cámaras de seguridad del área para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte de Torres González.

