Muere un hombre en accidente de tránsito en Caguas

Un accidente de carácter fatal se reportó en la mañana de este sábado en la carretera 172, en la urbanización Villa del Rey, frente al Colegio Edison, en Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, un hombre que conducía una guagua Toyota Tacoma, color blanca, del año 2023, colisionó con un objeto fijo, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Agentes adscritos al Negociado de Patrullas y Carreteras de Caguas, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.