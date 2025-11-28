Identifican a menor de 17 años como la víctima de accidente fatal en Lajas el Día de Acción de Gracias

Un menor de 17 años fue la víctima fatal de un accidente grave reportado la tarde del Día de Acción de Gracias en la carretera 304 del barrio La Parguera en Lajas.

Según la Policía, el conductor, identificado como Ángel A. Alvino López de 17 años, residente de Lajas, viajaba junto a otro menor de 16 años, en un vehículo Hyundai Brio blanco del 2001, en contra del tránsito cuando, al llegar al kilómetro 1.5, se encuentra de frente con otro vehículo y lo impacta.

Alvino López falleció en el lugar por las lesiones recibidas y el otro menor resultó con heridas graves.