27 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tragedia de Acción de Gracias: un muerto y varios heridos tras accidente de tránsito en La Parguera

Dos vehículos que discurrían por la carretera PR-304 chocaron en circunstancias que son investigadas por la Policía

27 de noviembre de 2025 - 5:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Damián Cruz, adscrito a Patrullas de Carreteras, investiga los hechos. (Archivo)
Un conductor perdió la vida en la tarde del jueves en una carretera de La Parguera, en Lajas, luego de chocar con otro vehículo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una persona muerta y varios heridos fue el saldo de un accidente reportado en la tarde del Día de Acción de Gracias en una carretera en el barrio La Parguera de Lajas, informó la Policía.

El informe preliminar sostiene que el incidente fue reportado a las 2:19 p.m. del jueves en la carretera PR-304, a la altura del kilómetro 1.5, cuando dos vehículos chocaron, dejando a uno de los conductores con heridas que le causaron la muerte en el lugar.

Las autoridades no descartan que al menos otras dos personas que viajaban en los vehículos resultaran con heridas, aunque no se indicó la gravedad. Estos fueron transportados a hospitales cercanos y al momento se desconoce su condición de salud.

Agentes de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, junto al fiscal de turno, están a cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
jueves, 27 de noviembre de 2025
