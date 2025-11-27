Tragedia de Acción de Gracias: un muerto y varios heridos tras accidente de tránsito en La Parguera

Una persona muerta y varios heridos fue el saldo de un accidente reportado en la tarde del Día de Acción de Gracias en una carretera en el barrio La Parguera de Lajas, informó la Policía.

El informe preliminar sostiene que el incidente fue reportado a las 2:19 p.m. del jueves en la carretera PR-304, a la altura del kilómetro 1.5, cuando dos vehículos chocaron, dejando a uno de los conductores con heridas que le causaron la muerte en el lugar.

Las autoridades no descartan que al menos otras dos personas que viajaban en los vehículos resultaran con heridas, aunque no se indicó la gravedad. Estos fueron transportados a hospitales cercanos y al momento se desconoce su condición de salud.