El primer accidente fatal del 2026 se registra en Juana Díaz
La Policía indicó que se trató de un incidente con dos vehículos
1 de enero de 2026 - 9:02 AM
El primer accidente fatal del año 2026 fue reportado por la Policía en la mañana de este jueves en Juana Díaz.
Los hechos fueron registrados a eso de las 7:45 a.m., en el kilómetro 110.1 de la carretera PR-1, en dirección de Santa Isabel a Juana Díaz.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre un accidente, “con dos vehículos y personas pilladas”.
“Según se informó, uno de los ocupantes de uno de los vehículos, resultó con lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte”, agregó el informe policiaco.
El año 2025 cerró con 277 muertes en incidentes de tránsito, once menos que los 288 registrados a la misma fecha en el 2024.
Por otro lado, en otro caso no relacionado, poco antes de la Despedida de Año, un peatón fue atropellado en el kilómetro 3.7 de la carretera 931, en Gurabo.
Según la Policía, el conductor de 42 años transitaba en un vehículo Toyota Yaris gris del año 2015 cuando “impactó a un peatón que al momento no ha sido identificado, el cual se encontraba en medio de la vía de rodaje”.
El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición de gravedad.
Mientras, el conductor, que se detuvo en la escena, arrojó .000% en la prueba de alcohol en su organismo.
