Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El primer accidente fatal del 2026 se registra en Juana Díaz

La Policía indicó que se trató de un incidente con dos vehículos

1 de enero de 2026 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El año 2025 cerró con 277 muertes en incidentes de tránsito, once menos que los 288 registrados a la misma fecha en el 2024. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El primer accidente fatal del año 2026 fue reportado por la Policía en la mañana de este jueves en Juana Díaz.

RELACIONADAS

Los hechos fueron registrados a eso de las 7:45 a.m., en el kilómetro 110.1 de la carretera PR-1, en dirección de Santa Isabel a Juana Díaz.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre un accidente, “con dos vehículos y personas pilladas”.

“Según se informó, uno de los ocupantes de uno de los vehículos, resultó con lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte”, agregó el informe policiaco.

El año 2025 cerró con 277 muertes en incidentes de tránsito, once menos que los 288 registrados a la misma fecha en el 2024.

Por otro lado, en otro caso no relacionado, poco antes de la Despedida de Año, un peatón fue atropellado en el kilómetro 3.7 de la carretera 931, en Gurabo.

Según la Policía, el conductor de 42 años transitaba en un vehículo Toyota Yaris gris del año 2015 cuando “impactó a un peatón que al momento no ha sido identificado, el cual se encontraba en medio de la vía de rodaje”.

El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición de gravedad.

Mientras, el conductor, que se detuvo en la escena, arrojó .000% en la prueba de alcohol en su organismo.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de TránsitoPeatón arrolladoJuana Díaz
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: