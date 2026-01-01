Policía informa que niño sufre amputación de una mano por uso de pirotecnia en Trujillo Alto

La Policía informó que un niño de 11 años sufrió “amputación de su mano derecha” por pirotecnia en la madrugada de este jueves, 1 de enero, en Trujillo Alto.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Uniformada, el incidente fue reportado a eso de las 3:45 a.m., en la urbanización Sunville.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada telefónica sobre un menor de 11 años herido por pirotecnia.

“El niño había sido transportado por sus padres hacia la sala de emergencias del hospital Centro Médico de Río Piedras para recibir asistencia médica, donde la doctora de turno indicó que el menor tuvo una amputación de su mano derecha”, agregó el informe policiaco.

Según la versión que investiga la Policía, el menor había encontrado el artefacto y su padre se lo había quitado, botándolo a un zafacón. Pero, posteriormente, ocurrió el incidente mientras jugaba con otros niños.

El agente José Báez, adscrito al precinto de Trujillo Alto, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos Sexuales para que continúen con la investigación.

“Cabe señalar que se le dio conocimiento al Departamento de la Familia”, agregó el comunicado.

Este caso fue uno de varios reportados por la Policía sobre personas afectadas por pirotecnia durante la Despedida de Año y posterior a la celebración del Año Nuevo en varios municipios.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que uno de los incidentes se reportó a eso de las 4:30 de la tarde de ayer, en una residencia de la urbanización Valles de Yabucoa.

Según la investigación preliminar, un hombre de 34 años, residente del lugar, “detonó pirotecnia frente al balcón de su residencia”.

“Posteriormente, su hija menor de edad, mientras recogía los restos, tocó un objeto caliente y resultó herida, por lo que su progenitor procedió a retirarle de las manos el material que sostenía”, apuntó el comunicado policiaco.

“La menor fue transportada a una institución hospitalaria local, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó quemaduras en la mano izquierda”, agregó.

El agente Josué Manuel Báez, adscrito al Distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la agente Brenda Velázquez, adscrita a la Oficina de Explosivos del área.

“El caso fue referido al Departamento de la Familia para la investigación pertinente”, señaló el informe de la Policía.

Por otro lado, el segundo caso, no relacionado fue reportado a eso de las 12:30 de la madrugada de hoy, en la carretera PR-908 de Las Piedras.

Según la información preliminar, un hombre de 27 años informó que “mientras manipulaba un artefacto explosivo (un cuarto de dinamita), este le estalló en la mano derecha”.

El perjudicado acudió a una institución hospitalaria del área metropolitana para recibir asistencia médica, “donde le diagnosticaron una laceración en el dedo anular de la mano derecha”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

El agente Alexis A. Espinosa, adscrito al Distrito de Las Piedras, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente César Rodríguez, de la Oficina de Explosivos de Caguas.

Mientras, a eso de la 1:40 de la madrugada se registró otro incidente con pirotecnia en Las Parcelas Lorencito Frau, del Barrio Negro, de Corozal.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante de 18 años indicó que “mientras encendía un cuarto de dinamita, el artefacto explotó en su mano derecha”.

El joven fue transportado hasta el Centro Médico de Río Piedras en condición estable.

Mientras, otro incidente fue registrado por las autoridades en horas de la madruga de hoy en la carretera PR-417, del barrio Marías, en Aguada.

El comunicado de la Policía indica que “el querellante encendió una pirotecnia ‘cherry bomb’ y se tardó en lanzarla, por lo que explotó, causándole una herida en su mano derecha”.

El hombre de 29 años resultó con una herida abierta, por lo que fue transportado a un hospital del área, donde le tomaron cuatro puntos de sutura.